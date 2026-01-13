En vivo Radio La Red
Política
Gobierno
Inflación
INDEC

El Gobierno celebró la inflación "más baja de los últimos ocho años"

Tras la difusión del dato del Indec, que ubicó la inflación de 2025 en 31,5%, el ministro de Economía defendió el programa de estabilización y recibió el respaldo del Presidente.

Caputo fue respaldado en redes por el presidente Javier Milei. (Foto: archivo).

El ministro de Economía, Luis Caputo, y funcionarios del Gobierno nacional celebraron el dato de la inflación anual, que dio a conocer esta tarde el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), por ser la "más baja de los últimos 8 años". Mientras que el presidente Javier Milei destacó la figura el titular del Palacio de Hacienda.

Después de que el Indec diera a conocer el dato de inflación de diciembre, Caputo expresó en sus redes sociales: "La inflación de diciembre arrojó una variación mensual de 2,8% y una variación interanual de 31.5%".

caputo milei.jpg

De esa manera, Caputo elogió que el "año 2025 concluye con la inflación más baja de los últimos 8 años, tanto en su medición a nivel general, como núcleo".

"Un logro extraordinario teniendo en cuenta que se obtuvo en un contexto de reacomodamiento de precios relativos, la implementación de una flotación cambiaria, y una fuerte contracción en la demanda de dinero, producto del feroz ataque político que derivó en una dolarización cercana al 50% del M2", detalló.

Además, sostuvo que "el programa de estabilización basado en el superávit fiscal, el estricto control de la cantidad de dinero y la capitalización del BCRA seguirán siendo los pilares para continuar con el proceso de desinflación".

"Es cada vez más evidente que este es el único camino viable para erradicar definitivamente la inflación y hacer grande a Argentina otra vez", evaluó.

El presidente Javier Milei también compartió el mensaje de Caputo en su cuenta y agregó en respaldo al titular del Palacio de Hacienda: "Toto, el más grande".

Adorni y Bullrich señalaron a la oposición

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, valoró que la cifra es la "más baja de los últimos 8 años". "Cuando asumimos la inflación del 2023 había sido del 211,4%, la más alta del mundo", contrastó el dato actual con el del Gobierno de Alberto Fernández.

El funcionario planteó que "esto no es ni más ni menos que el resultado de haber hecho lo que había que hacer".

La exministra de Seguridad y presidenta del bloque de senadores de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, también hizo foco en la gestión anterior. "Hagan zoom a la inflación mensual de Cristina (Fernández de Kirchner), Alberto y (Sergio) Massa en el 2023. Una inflación que nunca bajó de 6% por mes, repitió el 12% varios meses y hasta alcanzó el 25% mensual", enfatizó al compartir un cuadro con datos sobre el IPC desde 2023 a la actualidad.

"Todo eso con Precios Cuidados, dólares congelados, cepo extremo, faltantes de productos y de nafta, importaciones cerradas. Todo intervenido… y aun así, todo roto", analizó.

Y completó: "Una locura haber vivido así. Hoy el rumbo cambió y se nota. Miren esa curva descendente. Decisión para hacer lo que había que hacer. Bien por Toto y el Presidente".

