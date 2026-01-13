Quién es Valeria, la otra mujer que expuso los audios más polémicos de Luciano Castro: "Mandó todo a..."

"Valeria es una chica hermosa. Me dijeron que de treinta largos o cuarenta y pico", agregó el periodista. "Es la dueña de una super casa", sumó Calabró a lo dicho por su compañero. "Es dueña de una marca de ropa y de una marca de maquillaje, es una emprendedora, le va bien", agregó Záffora.

"Mandó todo a un grupo de chat de WhatsApp de amigas... Hay una persona que se empezó a comunicar con periodistas del mundo del espectáculo y le dijo 'yo tengo este material subido de tono pero son 10 mil dólares'". El periodista aún no lo pudo ver pero escuchó audios.

"Me cuentan que quiere hablar, contar su experiencia. Tamara Bella hoy contó que lo que le pasó fue hace 6 meses en la escuela, le escribía mensajes. Él en el San Martín estrenó Sansón de las Islas, con esa obra viajó a España", contó Guido.

El periodista sumó a la madre de los hijos del actor dentro de los detalles que logró recopilar en medio del escándalo por las presuntas infidelidades de Luciano a lo largo de su vida: "Sabrina me contaba hoy que ella ya vivió todo esto. Ya recibía mensajes en Instagram contándole estas desprolijidades de Luciano, pero lo defendía".

Quién sería el nuevo amor de Griselda Siciliani

No había pasado siquiera una semana desde que Luciano Castro admitió su infidelidad a Griselda Siciliani durante un viaje a España y el vínculo que se mostraba sólido empezó a tambalear con fuerza. En medio de la circulación de mensajes y audios comprometedores, y mientras algunas figuras del medio hablan de verdaderos “tiroteos” verbales con el actor, surgió ahora un dato inesperado que pone el foco directamente en la protagonista de Envidiosa (Netflix).

Este martes 13 de enero, Pitty La Numeróloga sorprendió con una predicción contundente en el programa de Moria Casán por la pantalla de El Trece, al analizar el futuro sentimental de los actores. Según la especialista, la relación atraviesa un momento de pausa obligada, una especie de paréntesis necesario para redefinir el rumbo. “Febrero es clave, van a tener un impasse; yo lo que veo en los números es que él tiene un número 2 que es un año para aprender a vivir de a dos”, explicó.

Luego, con una frase que dejó resonando el estudio —“después se encuentran y tienen una conversación”—, Pitty deslizó un escenario que abre la puerta a cambios profundos. En ese marco, afirmó que la actriz será buscada en breve por otro hombre, alguien conocido que volverá a aparecer en su vida en los próximos días.

Para la numeróloga, Griselda transita un período marcado por la introspección: “Un año 7, muy para adentro”, propicio para revisar decisiones y animarse a “barajar y dar de nuevo”. Sobre la pareja, los definió como “una pasión juntos”, aunque advirtió que “en esta nueva era se tienen que vincular desde otro lado”. “Es una pareja que se va transformando”, sostuvo, mientras todo indica que en ese proceso comienzan a aparecer terceros.

Con tono firme, Pitty también señaló el punto de inflexión que, según ella, debería atravesar Castro. “Si él considera que ella es su gran amor, tiene que dejar de hacer lo viejo”, afirmó, en un contexto sensible para el actor, que atraviesa un momento decisivo y con competencia en el plano afectivo. Fue allí cuando lanzó una revelación que sacudió la mesa.

La sorpresa llegó en vivo cuando anticipó que Siciliani no estaría tan sola como muchos suponían. “¡A Griselda le viene un nuevo candidato!”, anunció, antes de detallar que se trataría de alguien con historia previa entre ellos: “una persona con la que ya tuvo algo, es medianamente joven, a lo mejor más joven que Luciano, que la va a estar rondando”.

Para cerrar, Pitty fue aún más lejos y dejó flotando un posible giro en la trama sentimental: “Puede ser que ella se abra a una nueva oportunidad, nos vamos a sorprender. Vamos a ver en las próximas semanas…”. Así, la incógnita quedó planteada: ¿se abre un nuevo capítulo —y tal vez nuevas reglas— en esta historia?