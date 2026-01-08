En vivo Radio La Red
TECNOLOGÍA

Qué significa el emoji del unicornio en WhatsApp y cómo usarlo correctamente

Descubrí qué significa el emoji del unicornio de WhatsApp y en qué casos se utiliza. El ícono encierra mensajes que van más allá de lo visual.

Qué significa el emoji del unicornio en WhatsApp y cómo usarlo correctamente. (Foto: A24)

Qué significa el emoji del unicornio y en qué casos se utiliza en WhatsApp es una de las búsquedas que más se repitió entre los usuarios de mensajería instantánea en los últimos tiempos. Aunque a simple vista parece un dibujo simpático y colorido, su uso encierra múltiples interpretaciones que varían según el contexto, la conversación y hasta la persona que lo envía.

Los celulares popularizaron el uso de emojis como una extensión del lenguaje escrito. Estos íconos permitieron expresar emociones, intenciones y estados de ánimo de forma rápida y visual. Sin embargo, no todos los usuarios conocen el significado profundo de cada símbolo. En WhatsApp, uno de los emojis que más preguntas genera es el del unicornio.

El origen del unicornio y su llegada a WhatsApp

El unicornio es una criatura mitológica que apareció en relatos antiguos de diversas culturas. Se lo describió como un ser puro, mágico y difícil de encontrar. Durante siglos, simbolizó la fantasía, la esperanza y lo inalcanzable. Esa carga simbólica se trasladó casi intacta al lenguaje digital cuando los emojis comenzaron a formar parte de los teclados de los celulares.

En WhatsApp, el emoji del unicornio se utilizó desde sus inicios como una representación visual de todo aquello que se percibe como especial o fuera de lo común. Su diseño colorido y su asociación con mundos imaginarios hicieron que rápidamente se vinculara con mensajes positivos, optimistas y cargados de ilusión.

Emoji unicornio WhatsApp 2

Qué significa el emoji del unicornio en WhatsApp

El uso más habitual del emoji del unicornio en WhatsApp estuvo ligado a la fantasía, la magia y el optimismo. Muchas personas lo incorporaron en mensajes que hablaban de sueños, deseos o situaciones que parecían irreales pero positivas. Fue común verlo en saludos de cumpleaños, felicitaciones por logros personales o comentarios relacionados con proyectos futuros.

También se lo utilizó para acompañar conversaciones relajadas, donde el objetivo fue sumar un toque de humor, color o ternura. En este sentido, el unicornio funcionó como un refuerzo emocional del mensaje, ayudando a transmitir buena energía.

En charlas informales, su presencia indicó entusiasmo, alegría o una mirada idealista sobre un tema en particular. No fue raro que apareciera en conversaciones entre amigos, parejas o familiares, especialmente cuando se compartieron noticias positivas o momentos especiales.

WhatsApp

El significado del unicornio en el mundo de los negocios

El emoji del unicornio también encontró un lugar en ámbitos más formales. En el mundo empresarial y financiero, el término “unicornio” se utilizó para definir a las startups tecnológicas que alcanzaron una valoración superior a los mil millones de dólares sin haber salido a bolsa.

En este contexto, el emoji se empleó como sinónimo de éxito, innovación y crecimiento acelerado. En chats laborales, presentaciones informales o intercambios entre emprendedores, el unicornio apareció como una forma rápida de referirse a este tipo de empresas sin necesidad de explicaciones extensas.

Su uso en este ámbito demostró cómo un símbolo aparentemente lúdico pudo adaptarse a contextos profesionales, manteniendo su esencia de algo raro, valioso y difícil de lograr.

WhatsApp

El unicornio como símbolo dentro de la comunidad LGBTQ+

Otro de los significados más relevantes del emoji del unicornio estuvo vinculado a la diversidad y la identidad. Dentro de la comunidad LGBTQ+, este símbolo se utilizó como emblema de libertad, orgullo y aceptación.

Su asociación con el arcoíris y con lo diferente lo convirtió en una representación visual de quienes celebran su identidad sin ajustarse a normas tradicionales. En este sentido, el unicornio simbolizó la belleza de ser distinto y la importancia de expresarse con autenticidad.

En WhatsApp, su uso dentro de este contexto permitió reforzar mensajes de apoyo, visibilización y celebración de la diversidad, especialmente en fechas significativas o conversaciones relacionadas con derechos e inclusión.

