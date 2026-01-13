Juana Repetto expuso el video más íntimo de su embarazo: "Decidí mostrarlo"

Luego agregó: “Pero decidí mostrarlo porque es anécdota e historia, nos vamos a reír cuando lo veamos y nos va a causar risa y nostalgia, porque te aseguro que dudas del amor que siento por vos no vas a tener nunca en tu vida”.

La actriz también reflexionó sobre cómo suelen vivirse estas situaciones: “Siempre comparto mis momentos reveladores con el fin de que sepan que no están solas, sé que hay muchas mujeres que han pasado por esto. Sé la culpa que se siente no haber tenido la reacción de Instagram, sentir incertidumbre, miedo y putear en lugar de festejar”.

Juana remarcó que no todas las reacciones ante un embarazo son perfectas o felices desde el primer momento: “También es real. Esto no quiere decir que no sea un hijo deseado (siempre sentí deseo de 'uno más', pero había desistido) y mucho menos quiere decir que no será amado”.

Sobre el video, aseguró que forma parte de su historia y la de su hijo: “Este bebé fue aceptado del minuto cero y llevó su tiempo asimilar su llegada, aún no sé si lo asimile del todo. A veces siento que todavía no caigo, no puedo creer que en menos de dos meses voy a tener un recién nacido colgado de las tetas”.

Por último, cerró con un mensaje cargado de emoción: “Pero les aseguro que fue recibido con todo el amor del mundo, que inmediatamente surgió el instinto protector, aprecio la ilusión y la felicidad”. Y dedicó unas palabras a su futuro hijo: “Tu llegada fue como y cuando tenía que ser, no tengo dudas. En poquitas semanas voy a estar mirándote y no pudiendo imaginar la vida sin vos, Timoteo”.

Cuál es el nuevo conflicto familiar que atraviesa Juana Repetto

En los últimos días salió a la luz una fuerte interna en la familia de Juana Repetto. El motivo fue el casamiento por civil de su hermano Bautista Lena con Delfina Villagra, un evento que llamó la atención porque la actriz no estuvo presente en la celebración.

La ausencia quedó aún más clara cuando el propio Bautista compartió en su cuenta de Instagram varias fotos del día especial y en ninguna de ellas aparecía Juana.

Ante la repercusión que generó su falta en un momento tan importante, la actriz decidió aclarar públicamente la situación y fue contundente: "No me invitaron al casamiento de mi hermano, por eso no fuimos", expresó sin rodeos.

Pero según reveló la revista Paparazzi, Juana estaría atravesando otro conflicto familiar relacionado con una deuda millonaria. El problema estaría vinculado a la construcción de su casa soñada, una obra que se demoró más de lo previsto y que obligó a Reina Reech a recibirla en su hogar durante varias semanas de 2025 junto a sus hijos Toribio, Belisario y el bebé que está en camino.

Tras dos meses de convivencia con su madre, Juana finalmente se mudó en agosto a su nueva vivienda, aunque todavía quedaban varios detalles de la obra sin terminar.

La propia actriz reconoció las dificultades que enfrentó. "Llevar adelante la obra de la casa, con la responsabilidad en mis espaldas al 100 por ciento es un montón", confesó, y agregó que con el proyecto ya avanzado se quedó "sin plata" para concluirlo, según publicó el mencionado medio.

En ese contexto, tanto Reina como Nicolás Repetto decidieron darle una mano económica para que pudiera terminar la casa antes de la llegada de su tercer hijo. Lo hicieron desde el afecto y con el objetivo de que Juana pudiera cumplir su gran sueño de tener la vivienda que siempre imaginó.

Se espera que en poco tiempo la actriz logre devolver la ayuda que recibió de sus padres y que la historia de su nueva casa quede finalmente cerrada en buenos términos.