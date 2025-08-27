En vivo Radio La Red
Trends
Netflix
Ester Expósito
MINISERIE

Ester Expósito brilla en Netflix con la mejor serie breve y tan solo tiene 3 episodios

Esta serie corta en Netflix, protagonizada por Ester Expósito, sorprende con su trama de amor prohibido, drama familiar y un elenco que se luce en la plataforma.

Netflix se renueva con producciones de todos los géneros, pero hay una que sigue destacando. Se trata de "Alguien tiene que morir", una miniserie de tres capítulos que cautiva con una trama intensa entre secretos, represión y amores prohibidos. Ester Expósito brilla en el papel de Cayetana Aldama, consolidando una actuación que se convirtió en una de las más comentadas de su carrera.

Junto a un elenco de renombre, la historia mezcla suspenso, crimen y romance, con un trasfondo social que expone las tensiones de una época marcada por la rigidez y el conservadurismo.

De qué trata "Alguien tiene que morir" en Netflix

La trama se centra en Gabino Falcón, interpretado por Alejandro Speitzer, un joven que regresa a España después de vivir en México. En su regreso no lo acompaña solo su equipaje: trae consigo a Lázaro, interpretado por el bailarín Isaac Hernández, un hombre con el que comparte una relación más íntima de lo que aparenta.

La situación pronto se convierte en un escándalo familiar. Su prometida Cayetana, que lo esperaba para casarse, comienza a descubrir que la unión planeada se tambalea. Mientras tanto, los padres de Gabino se enfrentan a la presión social y al desconcierto por la inesperada relación de su hijo.

El relato se desarrolla en la rígida sociedad española de mediados del siglo XX, donde las apariencias lo son todo y cualquier desviación del modelo tradicional es condenada. Ese contexto convierte la historia en un espejo del choque entre los deseos individuales y las expectativas sociales.

Cuántos episodios tiene "Alguien tiene que morir"

Aunque muchos usuarios se sorprenden con la brevedad de Alguien tiene que morir, lo cierto es que sus tres capítulos son suficientes para desarrollar un relato completo, contundente y cargado de tensión.

Cada episodio muestra cómo los protagonistas se ven arrastrados por secretos familiares, amores prohibidos y decisiones que desencadenan un desenlace inesperado. La miniserie no necesita una larga temporada para dejar huella: su formato breve se convierte en una de sus mayores virtudes, porque obliga a que cada escena tenga peso dramático.

El elenco de "Alguien tiene que morir" con Ester Expósito

  • Carmen Maura
  • Cecilia Suárez
  • Ester Expósito
  • Ernesto Alterio
  • Alejandro Speitzer
  • Isaac Hernández
  • Carlos Cuevas
  • Mariola Fuentes
  • Pilar Castro
  • Juan Carlos Vellido

Romance, crimen y suspenso en cada escena

Más allá de la ambientación histórica, la miniserie se sostiene por el juego de géneros que propone. El romance prohibido entre Gabino y Lázaro choca con la intriga familiar y los secretos que se van revelando. A medida que avanza la trama, el espectador descubre que la historia es también un thriller donde el crimen y la traición ocupan un lugar central.

La tensión crece capítulo tras capítulo, generando un clima de incertidumbre que mantiene al público atrapado hasta el final. Esa mezcla de drama íntimo con thriller psicológico explica por qué la serie sigue destacándose entre el extenso catálogo de Netflix.

La actuación de Ester Expósito, en boca de todos

Aunque la serie brilla por varios motivos, gran parte de la atención se centró en la actuación de Ester Expósito. Conocida internacionalmente por su papel de Carla en Élite, en esta producción interpreta a una joven atrapada entre el deber familiar y la desilusión amorosa.

Su interpretación de Cayetana Aldama fue celebrada por la crítica y los espectadores, consolidándola como una de las actrices españolas más relevantes de su generación. Además, la serie le permitió mostrar un registro diferente, más adulto y cargado de dramatismo.

El impacto de "Alguien tiene que morir" en Netflix

Desde su estreno en 2020, Alguien tiene que morir se convirtió en tema de conversación en redes sociales y entre los fanáticos de la plataforma. Su brevedad hizo que muchos la vieran en un solo día, convirtiéndola en una de esas producciones maratónicas que Netflix logra posicionar con éxito.

El boca a boca y la fuerza de su elenco hicieron que la miniserie se mantuviera entre las más vistas durante semanas. A pesar de no ser una producción reciente, todavía hoy sigue sumando visualizaciones y generando debate por los temas que toca.

Tráiler de la serie "Alguien tiene que morir"

Se habló de
Netflix Ester Expósito Serie
