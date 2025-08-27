Ester Expósito brilla en Netflix con la mejor serie breve y tan solo tiene 3 episodios.

El relato se desarrolla en la rígida sociedad española de mediados del siglo XX, donde las apariencias lo son todo y cualquier desviación del modelo tradicional es condenada. Ese contexto convierte la historia en un espejo del choque entre los deseos individuales y las expectativas sociales.

Cuántos episodios tiene "Alguien tiene que morir"

Aunque muchos usuarios se sorprenden con la brevedad de Alguien tiene que morir, lo cierto es que sus tres capítulos son suficientes para desarrollar un relato completo, contundente y cargado de tensión.

Cada episodio muestra cómo los protagonistas se ven arrastrados por secretos familiares, amores prohibidos y decisiones que desencadenan un desenlace inesperado. La miniserie no necesita una larga temporada para dejar huella: su formato breve se convierte en una de sus mayores virtudes, porque obliga a que cada escena tenga peso dramático.

El elenco de "Alguien tiene que morir" con Ester Expósito

Carmen Maura

Cecilia Suárez

Ester Expósito

Ernesto Alterio

Alejandro Speitzer

Isaac Hernández

Carlos Cuevas

Mariola Fuentes

Pilar Castro

Juan Carlos Vellido

Romance, crimen y suspenso en cada escena

Más allá de la ambientación histórica, la miniserie se sostiene por el juego de géneros que propone. El romance prohibido entre Gabino y Lázaro choca con la intriga familiar y los secretos que se van revelando. A medida que avanza la trama, el espectador descubre que la historia es también un thriller donde el crimen y la traición ocupan un lugar central.

La tensión crece capítulo tras capítulo, generando un clima de incertidumbre que mantiene al público atrapado hasta el final. Esa mezcla de drama íntimo con thriller psicológico explica por qué la serie sigue destacándose entre el extenso catálogo de Netflix.

La actuación de Ester Expósito, en boca de todos

Aunque la serie brilla por varios motivos, gran parte de la atención se centró en la actuación de Ester Expósito. Conocida internacionalmente por su papel de Carla en Élite, en esta producción interpreta a una joven atrapada entre el deber familiar y la desilusión amorosa.

Su interpretación de Cayetana Aldama fue celebrada por la crítica y los espectadores, consolidándola como una de las actrices españolas más relevantes de su generación. Además, la serie le permitió mostrar un registro diferente, más adulto y cargado de dramatismo.

El impacto de "Alguien tiene que morir" en Netflix

Desde su estreno en 2020, Alguien tiene que morir se convirtió en tema de conversación en redes sociales y entre los fanáticos de la plataforma. Su brevedad hizo que muchos la vieran en un solo día, convirtiéndola en una de esas producciones maratónicas que Netflix logra posicionar con éxito.

El boca a boca y la fuerza de su elenco hicieron que la miniserie se mantuviera entre las más vistas durante semanas. A pesar de no ser una producción reciente, todavía hoy sigue sumando visualizaciones y generando debate por los temas que toca.

