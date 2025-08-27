Netflix causa furor con una serie corta de 4 capítulos que está basada en hechos reales.

La serie reconstruye el asesinato de ocho niños y un adulto en la llamada "masacre de la Candelaria". El crimen fue perpetrado por un grupo de policías militares que atacó a menores en situación de calle mientras dormían en las inmediaciones de la iglesia. La crudeza de ese episodio, que conmovió al mundo entero en los años noventa, se dramatiza en solo cuatro capítulos que no dan respiro.

Cada episodio, con una duración de alrededor de 50 minutos, muestra cómo un grupo de niños que vivía en las calles encontraba en la amistad y la esperanza la posibilidad de imaginar un futuro distinto. Sin embargo, la tragedia truncó de forma abrupta esas ilusiones.

Los cuatro de la Candelaria Netflix 2

Cuántos capítulos tiene "Los cuatro de la Candelaria"

En tiempos donde muchas series apuestan por temporadas largas y extensas tramas, esta producción demuestra que con apenas cuatro capítulos es posible generar un impacto mayor que con historias de decenas de episodios. La elección del formato corto otorga un ritmo ágil, directo y sin pausas, que atrapa al espectador desde el inicio.

Los críticos señalaron que cada minuto está cuidadosamente pensado para transmitir la intensidad del relato. No hay escenas de relleno: todo conduce a un desenlace que golpea con fuerza emocional.

La llegada a Netflix y la repercusión inmediata

La serie se incorporó al catálogo de Netflix en 2024. Desde ese momento, comenzó a escalar posiciones en el ranking de las más vistas en varios países de Latinoamérica. En Brasil, su país de origen, rápidamente se transformó en un fenómeno social, ya que reabrió el debate sobre la violencia policial, la desigualdad y la infancia desprotegida.

Los cuatro de la Candelaria Netflix 3

En otros territorios, el interés se multiplicó por la curiosidad del público de conocer un hecho real que había quedado en la memoria colectiva, pero que nunca antes había sido retratado con tanta intensidad en una producción internacional.

El elenco de "Los cuatro de la Candelaria"

Samuel Silva

Patrick Congo

Wendy Queiroz

Andrei Marques

Además, la serie cuenta con un reparto de grandes actores como Antônio Pitanga, Péricles, Adriano Garib, Juliana Lohmann, Leandro Firmino y Maria Bopp, entre otros.

Los cuatro de la Candelaria Netflix 4

Las críticas y valoraciones de la serie en Netflix

Desde su estreno, la serie recibió elogios por su capacidad de unir rigor histórico y sensibilidad artística. Medios especializados remarcaron que la producción no se limita a exponer la violencia de los hechos, sino que también ofrece una mirada humana sobre las víctimas y su entorno.

Por qué ver "Los cuatro de la Candelaria"

Aunque el relato pertenece a un hecho ocurrido en Brasil, la serie Los cuatro de la Candelaria logró trascender fronteras. El motivo es claro: las problemáticas que aborda (violencia institucional, desigualdad social, exclusión de la infancia) son universales y todavía están vigentes en muchos países del mundo.

La producción se transformó así en una especie de espejo incómodo que interpela a todas las sociedades. La crudeza de su trama genera impacto, pero también invita a la reflexión.

Los cuatro de la Candelaria Netflix 5

Furor por las producciones latinoamericanas en Netflix

El éxito de esta miniserie refuerza la importancia de las historias locales en el catálogo global de Netflix. La plataforma seguirá apostando por relatos auténticos que, como en este caso, logren capturar tanto al público local como al internacional.

Los números de visualizaciones y la conversación en redes sociales confirman que el interés por las ficciones latinoamericanas sigue en aumento. Y, con propuestas de este calibre, todo indica que esa tendencia continuará en los próximos años.

Tráiler de la serie "Los cuatro de la Candelaria"