En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Política
Javier Milei
Diego Spagnuolo
ESCÁNDALO EN ANDIS

Milei habló por primera vez de los audios de Spagnuolo: "Todo lo que dice es mentira"

El Presidente respondió por primera vez al escándalo por las grabaciones del exdirector de la Andis y adelantó que lo llevará a la Justicia. “Vamos a probar que mintió”, aseguró Milei.

Milei habló por primera vez de los audios de Spagnuolo: Todo lo que dice es mentira
Leé también Milei y los jubilados que NO van a cobrar el bono de $ 70.000 de ANSES
milei y los jubilados que no van a cobrar el bono de $ 70.000 de anses

Se trata de la primera consulta pública que responde el Presidente tras el escándalo con los audios en los que Spagnuolo habla sobre supuestos retornos entre el Estado y la droguería Suizo Argentina.

“Todo lo que dice es mentira. Lo vamos a llevar a la Justicia y vamos a probar que mintió”, afirmó el Presidente a C5N en referencia a Spagnuolo, quien señala en los audios a la secretaria general de la presidencia, Karina Milei.

Cuando fue abordado por la prensa, el presidente se encontraba encabezando una caravana en el partido bonaerense de Lomas de Zamora junto a su hermana; el primer candidato a diputado nacional de LLA, José Luis Espert, y el titular del partido libertario en Buenos Aires, Sebastián Pareja.

La caravana en Lomas de Zamora

La caravana presidencial que Javier Milei encabezó esta tarde en la avenida Hipólito Yrigoyen chocó con una contramarcha opositora, convocada para repudiar al presidente.

En consecuencia se generaron incidentes y el acto debió ser abortado de emergencia. Las piedras y los gritos generaron un clima hostil contra el mandatario que debió ser evacuado en moto del centro de distrito lomense.

La caravana apenas duró media cuadra cuando Milei y su comitiva fue agredida por el grupo opositor que estaban en contra de la presencia del mandatario en el distrito, en medio de la campaña electoral de cara a los comicios del 7 de septiembre donde se elegirá mandatarios legislativos bonaerense.

Fue la segunda vez que el Presidente visitó la Tercera Sección Electoral este año. La primera oportunidad tuvo lugar al comienzo de la campaña de PBA, en La Matanza: allí se sacó una foto con todos los candidatos de La Libertad Avanza y con una bandera que decía “kirchnerismo nunca más

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Javier Milei Diego Spagnuolo Andis Agencia Nacional de Discapacidad
Notas relacionadas
Tensión en la caravana de Javier Milei en Lomas de Zamora: empujones y gritos en plena campaña
"Absurda idea": la reacción del intendente de Lomas de Zamora por la caravana que organizó Milei por el municipio
Guillermo Francos en Diputados: "Resulta indignante que ahora se disfracen de escoltas de la moral y nos reclamen"

Últimas Noticias

Más sobre Política

Más sobre Política

Te puede interesar