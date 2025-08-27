Milei habló por primera vez de los audios de Spagnuolo: "Todo lo que dice es mentira"

La caravana en Lomas de Zamora

La caravana presidencial que Javier Milei encabezó esta tarde en la avenida Hipólito Yrigoyen chocó con una contramarcha opositora, convocada para repudiar al presidente.

En consecuencia se generaron incidentes y el acto debió ser abortado de emergencia. Las piedras y los gritos generaron un clima hostil contra el mandatario que debió ser evacuado en moto del centro de distrito lomense.

La caravana apenas duró media cuadra cuando Milei y su comitiva fue agredida por el grupo opositor que estaban en contra de la presencia del mandatario en el distrito, en medio de la campaña electoral de cara a los comicios del 7 de septiembre donde se elegirá mandatarios legislativos bonaerense.

Fue la segunda vez que el Presidente visitó la Tercera Sección Electoral este año. La primera oportunidad tuvo lugar al comienzo de la campaña de PBA, en La Matanza: allí se sacó una foto con todos los candidatos de La Libertad Avanza y con una bandera que decía “kirchnerismo nunca más”