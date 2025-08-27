En vivo Radio La Red
ANSES confirma un bono de $40.000 para jubilados: el listado de quienes podrán cobrarlo

ANSES aplicó un aumento del 1,9% en los haberes previsionales y mantiene un bono extraordinario de $40.000, pero solo para algunos jubilados . Conoce quiénes lo cobran, cómo se calcula y qué otros beneficios se acreditan en septiembre.

Septiembre llega con novedades para jubilados y pensionados. La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicó un aumento del 1,9% en los haberes previsionales, siguiendo la fórmula de movilidad que ajusta los ingresos de forma mensual según la inflación. A este incremento se suma un refuerzo extraordinario de $70.000, destinado a un grupo limitado de beneficiarios, en un intento de compensar la pérdida de poder adquisitivo frente a la suba constante de precios.

Sin embargo, el bono no se entrega de manera universal. Su alcance es escalonado, concentrándose en quienes perciben los ingresos más bajos del sistema previsional. Esto genera diferencias importantes entre jubilados y pensionados: mientras algunos reciben el bono completo, otros solo perciben una fracción proporcional y muchos quedan excluidos.

Quiénes cobran el bono de $40.000 en septiembre

Según confirmaron desde ANSES, el refuerzo económico será cobrado en su totalidad ($70 mil) por quienes perciben la jubilación mínima y por ciertos grupos prioritarios.

Entre los beneficiarios que recibirán el bono completo se encuentran los titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), los beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez y las madres con siete hijos o más que reciben PNC.

Los jubilados y pensionados con ingresos superiores a la mínima accederán a un monto proporcional, que disminuye de manera escalonada hasta desaparecer por completo en los niveles más altos. Por ejemplo, cobrarán $40.000 quienes reciban al mes $340.277,17.

Cuánto cobran los jubilados y pensionados en septiembre 2025

Con el aumento del 1,9% y el refuerzo de $40.000, los haberes quedaron de la siguiente manera:

  • Jubilación mínima: $390.277,17 (compuesto por $320.277,17 de haber + $70.000 de bono).
  • PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor): $326.221,74 ($256.221,74 de haber + $70.000 de bono).
  • PNC por invalidez o vejez: $294.194,02 ($224.194,02 de haber + $70.000 de bono).
  • PNC madre de siete hijos: $390.277,17 ($320.277,17 de haber + $70.000 de bono).
  • Jubilación máxima: $2.155.162,17 (antes era $2.114.977,6 en agosto).
Otros beneficios de ANSES en septiembre

Además del aumento y del bono, ANSES mantiene vigentes los pagos de distintas asignaciones familiares y universales, que también impactan en millones de hogares. Entre ellos, se destacan:

  • Asignación Universal por Hijo (AUH): $115.065 por hijo, de los cuales se retiene un 20% hasta la presentación de la Libreta AUH, dejando un pago efectivo de $92.052 por mes.

  • AUH por hijo con discapacidad: $374.744.

  • Asignación por Embarazo (AUE): $115.065.

  • Ayuda Escolar Anual: $43.522.

  • Asignación por Nacimiento: $67.064.

  • Asignación por Adopción: $401.095.

  • Asignación por Cuidado de la Salud: $115.065.

Estos montos se acreditan según el calendario habitual de pagos de ANSES, que organiza las fechas de cobro de acuerdo con la terminación del DNI de los beneficiarios, garantizando un flujo de ingresos constante a los hogares más necesitados.

Calendario de pagos ANSES septiembre 2025

Jubilados y pensionados que cobran la mínima

  • DNI terminados en 0: lunes 8 de septiembre
  • DNI terminados en 1: martes 9 de septiembre
  • DNI terminados en 2: miércoles 10 de septiembre
  • DNI terminados en 3: jueves 11 de septiembre
  • DNI terminados en 4: viernes 12 de septiembre
  • DNI terminados en 5: lunes 15 de septiembre
  • DNI terminados en 6: martes 16 de septiembre
  • DNI terminados en 7: miércoles 17 de septiembre
  • DNI terminados en 8: jueves 18 de septiembre
  • DNI terminados en 9: viernes 19 de septiembre

Jubilados y pensionados que cobran más de la mínima

  • DNI terminados en 0 y 1: lunes 22 de septiembre
  • DNI terminados en 2 y 3: martes 23 de septiembre
  • DNI terminados en 4 y 5: miércoles 24 de septiembre
  • DNI terminados en 6 y 7: jueves 25 de septiembre
  • DNI terminados en 8 y 9: viernes 26 de septiembre
