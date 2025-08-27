ANSES confirma un bono de $40.000 para jubilados: el listado de quienes podrán cobrarlo

Los jubilados y pensionados con ingresos superiores a la mínima accederán a un monto proporcional, que disminuye de manera escalonada hasta desaparecer por completo en los niveles más altos. Por ejemplo, cobrarán $40.000 quienes reciban al mes $340.277,17.

Cuánto cobran los jubilados y pensionados en septiembre 2025

Con el aumento del 1,9% y el refuerzo de $40.000, los haberes quedaron de la siguiente manera:

Jubilación mínima: $390.277,17 (compuesto por $320.277,17 de haber + $70.000 de bono).

$390.277,17 (compuesto por $320.277,17 de haber + $70.000 de bono). PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor): $326.221,74 ($256.221,74 de haber + $70.000 de bono).

$326.221,74 ($256.221,74 de haber + $70.000 de bono). PNC por invalidez o vejez: $294.194,02 ($224.194,02 de haber + $70.000 de bono).

$294.194,02 ($224.194,02 de haber + $70.000 de bono). PNC madre de siete hijos: $390.277,17 ($320.277,17 de haber + $70.000 de bono).

$390.277,17 ($320.277,17 de haber + $70.000 de bono). Jubilación máxima: $2.155.162,17 (antes era $2.114.977,6 en agosto).

Jubilados_cobro

Otros beneficios de ANSES en septiembre

Además del aumento y del bono, ANSES mantiene vigentes los pagos de distintas asignaciones familiares y universales, que también impactan en millones de hogares. Entre ellos, se destacan:

Asignación Universal por Hijo (AUH): $115.065 por hijo, de los cuales se retiene un 20% hasta la presentación de la Libreta AUH, dejando un pago efectivo de $92.052 por mes.

AUH por hijo con discapacidad: $374.744.

Asignación por Embarazo (AUE): $115.065.

Ayuda Escolar Anual: $43.522.

Asignación por Nacimiento: $67.064.

Asignación por Adopción: $401.095.

Asignación por Cuidado de la Salud: $115.065.

Estos montos se acreditan según el calendario habitual de pagos de ANSES, que organiza las fechas de cobro de acuerdo con la terminación del DNI de los beneficiarios, garantizando un flujo de ingresos constante a los hogares más necesitados.

Calendario de pagos ANSES septiembre 2025

Jubilados y pensionados que cobran la mínima

DNI terminados en 0: lunes 8 de septiembre

DNI terminados en 1: martes 9 de septiembre

DNI terminados en 2: miércoles 10 de septiembre

DNI terminados en 3: jueves 11 de septiembre

DNI terminados en 4: viernes 12 de septiembre

DNI terminados en 5: lunes 15 de septiembre

DNI terminados en 6: martes 16 de septiembre

DNI terminados en 7: miércoles 17 de septiembre

DNI terminados en 8: jueves 18 de septiembre

DNI terminados en 9: viernes 19 de septiembre

Jubilados y pensionados que cobran más de la mínima