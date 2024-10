Estremecedora revelación de Paula Bernini sobre los desaparecidos en el derrumbe de Villa Gesell: "Hay..."

Derrumbe en un hotel cerrado por refacción y el drama de las víctimas atrapadas

El edificio colapsado en Villa Gesell era un antiguo hotel llamado Dubrovnik, actualmente cerrado por obras de refacción. Sin embargo, dentro del inmueble se encontraban al momento del accidente la exdueña del hotel y su sobrino, junto con obreros y carpinteros que trabajaban en las reformas. Paula Bernini, que se encuentra en el lugar desde las primeras horas del suceso, relató:

“Empezamos a trabajar desde muy temprano y quería hacerles un resumen de lo que ocurrió. Se derrumbó este edificio de diez pisos que funcionaba antes como hotel. Ahora estaba cerrado, pero adentro había personas, incluyendo a la expropietaria, su sobrino y varios trabajadores.”

Operativo de rescate: 200 rescatistas buscan señales de vida

Desde el primer momento del colapso, más de 200 rescatistas están abocados a la tarea de rescate, trabajando sin descanso durante el día y la noche. Los equipos de emergencia no pierden la esperanza, ya que dos sonidos detectados bajo los escombros podrían indicar la presencia de personas con vida. Bernini informó que el esfuerzo se ha mantenido constante, con equipos especializados removiendo los bloques y estructuras colapsadas.

“Se trabajó durante todo el día de ayer, también durante la noche, y hoy seguimos adelante. Escuchamos dos ruidos, así que hay esperanzas de recibir buenas noticias pronto”, explicó la periodista.

El angustiante relato de una sobreviviente: “Sentí que todo explotaba”

Entre los testimonios más impactantes que han salido a la luz, se destaca el de Graciela, una mujer que sobrevivió al derrumbe y que compartió su dramática experiencia en una entrevista con TN.

“Lo que pasamos no se lo deseo a nadie. Me sentí fuera de mí misma cuando explotó todo y los escombros cayeron sobre la cocina y el comedor”, narró Graciela, visiblemente afectada por el trauma. Según explicó, al principio pensó que los ruidos eran disparos y contactó a su hija para preguntar qué estaba ocurriendo.

“Primero escuché unos ruidos que parecían tiros, y por eso llamé a mi hija para preguntarle qué era eso. Estaba al lado de la cama y le dije a Rubén: ‘Están tirando la puerta del departamento de al lado para robar’. Pero no terminé de decir eso cuando sentí la explosión.”

“Nuestros ángeles”: el rescate que salvó vidas

Graciela continuó su relato explicando cómo los escombros la superaron en altura y cómo quedó atrapada bajo una reja. Sin embargo, los rescatistas actuaron con rapidez y lograron ponerla a salvo junto a su familia.

“La reja de la puerta me quedó encima de la cabeza. No tardaron nada en llegar. Abrí la ventana y ellos me vieron desde el balcón. Fueron nuestros ángeles”, recordó emocionada. El testimonio de Graciela refleja la tensión vivida por los sobrevivientes y la importancia de la respuesta inmediata de los equipos de rescate.