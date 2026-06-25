La palabra de Camila Deniz sobre su sobrino internado y el duro diagnóstico: "Sangre en..."

Pero agregó que cuando la mamá de Byron preguntó cómo se produjo esa hemorragia en los pulmones del nene, los médicos le explicaron que podría ser producto de "un golpe". "No sabemos mucho más. Ahora Byron está internado en terapia intensiva", insistió visiblemente preocupada.

"Yo estoy con mis hermanos cuidando a mis sobrinos. Yo tengo a Pepa y Lissa está con los hermanitos de Byron para darle una mano a mi hermana Gisela. Igualmente siempre estuvimos juntos", al tiempo que se lamentó: "No salimos de una y nos cae otra".

Asimismo, en referencia a su quiebre en Cuestión de peso al quedar eliminada, Camila Deniz admitió que "ayer estaba muy angustiada". Así como con referencia a su peso, aseguró que siempre estará agradecida al programa. "No cumplí mi objetivo, pero yo sé que voy a poder y soy capaz de hacer muchas cosas. Así que me voy a enfocar para conseguir lo que quiero para mi cuerpo y para mi salud", concluyó reflexiva mientras confirmó que a partir de ahora volverá al programa televisivo los días lunes como exparticipante si bien aseguró que no piensa dejar el tratamiento para verse mejor.

Cuál fue la angustiante confesión familiar de Camila Deniz al quedar eliminada de Cuestión de peso

La última emisión de este miércoles de Cuestión de Peso (El Trece) estuvo marcada por un fuerte momento de emoción, cuando Camila Deniz, más conocida como Camilota, no logró cumplir con el objetivo de bajar de peso y terminó quedando afuera del certamen. Sin embargo, lo que en principio parecía una simple eliminación se transformó en una revelación inesperada que sorprendió a todos en el estudio.

“Yo lo presentía porque no estoy bien, mi familia me necesita”, dijo entre lágrimas, dejando al descubierto una situación personal que hasta entonces no se conocía públicamente. En ese mismo testimonio, la participante contó que uno de sus sobrinos atraviesa un complicado estado de salud. Con solo 11 años, el niño fue internado a raíz de una neumonía severa y su cuadro es reservado.

“Tengo que darle una mano a mi hermana, cuidar a mi otra sobrina. Entró al quirófano porque hubo que sacarle sangre de un pulmón y hay que operarlo... es difícil. Tengo que sacar fuerzas pero me angustia igual”, relató en un material emitido al aire, visiblemente afectada por la situación familiar.

En ese contexto, Camilota explicó que hoy su rol es clave en el acompañamiento de su hermana y sus sobrinos, sosteniendo la estructura familiar en medio de la crisis. “Hay quienes me dicen que no valoro el tratamiento pero quizás no saben lo que una trae. Si no lo valorara, no estaría acá. Hay que poner el pecho. Estoy angustiada y me lo voy a permitir porque es la vida de un nene”, agregó con crudeza.

Por su parte, a través de sus redes sociales, la hermana de Thiago Medina pidió una cadena de oración por la evolución del pequeño y agradeció el apoyo recibido en las últimas horas.

Cabe recordar que el paso de Camilota por el programa ha estado atravesado por distintos altibajos. En 2024, en su primera participación, llegó a bajar más de 40 kilos, aunque este año volvió a ingresar con un peso inicial de 137,800 kilos. Pese a su salida del certamen, aseguró que continuará con su proceso personal.

Vale recordar que la familia de Camila Deniz ya había vivido un episodio muy duro el año pasado, cuando su hermano Thiago sufrió un grave accidente en moto que lo mantuvo más de un mes en terapia intensiva. Ahora, nuevamente, el entorno enfrenta una situación límite que vuelve a poner a prueba su fortaleza.