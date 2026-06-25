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Bombones caseros sin azúcar y sin horno: la receta fácil que se prepara con pocos ingredientes

Con una combinación de ingredientes simples y una preparación que no requiere horno, esta receta permite obtener un dulce casero ideal para compartir en cualquier momento.

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Con una combinación de ingredientes simples y una preparación que no requiere horno

Con una combinación de ingredientes simples y una preparación que no requiere horno, esta receta permite obtener un dulce casero ideal para compartir en cualquier momento.

Los bombones caseros suelen asociarse con preparaciones complejas, pero esta versión demuestra que es posible obtener un resultado delicioso con pocos ingredientes, sin azúcar refinada y sin necesidad de encender el horno.

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Una combinación equilibrada de nuez, chocolate blanco y dulce de leche da forma a estos alfajores caseros, que se destacan por su textura suave y su relleno cremoso.

Elaborados con dátiles, nueces, maní y chocolate amargo, combinan una textura suave en el interior con una cobertura crocante que los convierte en una opción ideal para acompañar el mate, compartir en reuniones familiares o sorprender con un regalo hecho en casa.

La receta corresponde al canal de YouTube "Soy Ahora".

Ingredientes para los bombones caseros sin azúcar

  • 150 g de dátiles (remojados desde el día anterior).
  • 60 g de nueces para la masa.
  • 7 nueces adicionales para el relleno.
  • 3 cucharadas de cacao amargo en polvo.
  • 30 ml de aceite de coco.
  • Un chorrito de leche (opcional).
  • 130 g de chocolate amargo (70% cacao).
  • 40 g de maní.
  • 1 cucharada de aceite de coco o aceite vegetal para la cobertura.

Como elaborar los bombones caseros sin azúcar

1. Preparar la masa: moler los 60 g de nueces en una licuadora o procesadora. Escurrir los dátiles, retirarles el carozo y cortarlos en trozos pequeños. Procesar junto con las nueces hasta obtener una preparación homogénea y pegajosa.

2. Incorporar los ingredientes y refrigerar: agregar el cacao amargo, los 30 ml de aceite de coco y, si se desea, un chorrito de leche. Mezclar hasta integrar por completo. Llevar la masa a la heladera durante 30 minutos.

3. Formar los bombones: picar las 7 nueces restantes en trozos pequeños para utilizar como relleno. Retirar la masa de la heladera y, con las manos apenas humedecidas, formar bolitas. Hacer un hueco en el centro de cada una, colocar un trozo de nuez y cerrar nuevamente. Una vez armados todos los bombones, refrigerar otra vez.

4. Preparar la cobertura: picar finamente el maní. Derretir el chocolate amargo a baño María y añadir una cucharada de aceite de coco o vegetal para lograr una textura más fluida y brillante. Incorporar el maní picado y mezclar.

5. Bañar y enfriar: sumergir los bombones en la cobertura de chocolate y maní hasta que queden completamente cubiertos. Colocarlos sobre papel manteca y llevarlos a la heladera durante 30 minutos, o hasta que el chocolate se endurezca. Para una mejor presentación, servirlos en pirotines de papel.

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