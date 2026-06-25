La drástica decisión de Marcelo Tinelli tras escándalo de su hija Juanita con el ex novio: "Enojadísimo"

Ahí Gustavo Méndez irrumpió con un dato que marca la fuerte interna que se desató en el clan Tinelli tras el episodio de Juanita con su ex novio que explotó en los medios.

"Juanita Tinelli no se habla con sus hermanas más grandes, Mica y Candelaria, peleada a muerte. Marcelo Tinelli está enojadísimo con Paula Robles por la crianza de la hija y Marcelo la bajó a Juana del Mundial, está enojadísimo con todo lo que está pasando internamente en la familia", precisó el periodista sobre la decisión que tomó el famoso conductor de que su hija no viaje al Mundial 2026.

A lo que Polino observó: "Mica es la más conciliadora y la que baja los conflictos entre los hermanos. Me parece que esto también pasará cuando venga Marcelo del Mundial, son familia y se van a acompañar y entender".

La banca de Juanita Tinelli a Paula Robles ante las críticas: foto y profundo mensaje

Juanita Tinelli compartió una significativa imagen con su mamá Paula Robles y un contundente mensaje tras los cuestionamientos recibidos de la familia de Bautista Cuiña.

Desde su cuenta en Instagram, la joven compartió un claro mensaje en apoyo a su madre y también pidió prudencia cuando se tocan ciertos temas en los medios.

"La salud mental no es material de entretenimiento, ni de chimento, ni de diagnóstico público. No se puede hablar de la salud emocional de una persona con tanta liviandad, con tanta impunidad y con tanta crueldad, como si detrás no hubiera una vida real", comenzó su posteo la joven.

"Opinar no habilita a inventar. Tener un micrófono, una cuenta o una cámara no convierte a nadie en profesional de la salud mental", aseguró.

"Y diagnosticar, insinuar o instalar versiones sobre el estado emocional de alguien sin conocimiento, sin autoridad y sin responsabilidad es violencia", continuó Juanita Tinelli su opinión.

"No voy a discutir mi vida ni la de mi mamá en el terreno de la agresión. Pero sí voy a marcar este límite con absoluta claridad: basta de usar la salud mental como arma para humillar, ensuciar o destruir a una persona públicamente", remarcó.

"Hay temas que exigen respeto, cuidado y humanidad. Quien no puede hablar desde ahí, debería guardar silencio. Mas humanidad y amor por favor. Te amo mamá", cerró Juanita Tinelli.