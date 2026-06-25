Quién es Suzanne Huurman, la mujer que hizo historia con Curazao en el Mundial 2026

El desarrollo de la Copa del Mundo no solo deja registros memorables dentro del terreno de juego por los goles o las jugadas de las grandes estrellas. En las estructuras organizativas y en los bancos de suplentes también se escriben páginas doradas que marcan un quiebre definitivo en el deporte de elite. Entre las 48 selecciones que disputan la Copa del Mundo, solo una tiene a una mujer al frente de su área médica: se trata de la Dra. Suzanne Huurman, jefa del equipo médico de Curazao, quien marcó un hecho histórico al formar parte de un grupo sumamente reducido de profesionales que ocuparon este cargo en toda la trayectoria del torneo.