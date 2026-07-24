Insólito descuido de un fiscal: un acusado de abusar de sus hijas quedó libre por un error

Los Tribunales de San Lorenzo, foco de la polémica. (Foto: redes sociales)

Tras consultar en la Fiscalía, las autoridades confirmaron que la excarcelación se había producido por un error administrativo vinculado al traspaso de la causa entre fiscales.

El padre fue nuevamente detenido

Sin embargo, el padre de Sofía Delgado, la joven que fue asesinada en la provincia de Santa Fe, fue nuevamente detenido tras haber sido liberado a causa del insólito error de la fiscalía sobre el aprehendido que se encuentra acusado de haber abusado de sus dos hijas cuando eran menores.

En menos de 20 días, Delgado violó una restricción de acercamiento a la víctima, que denunció la llegada del hombre y volvió a quedar tras las rejas. El acusado declaró como su domicilio fijo un hogar emplazado a sólo 300 metros de la vivienda de los hermanos de Sofía.

El error que investiga el Ministerio Público

Según trascendió, el expediente pasó del fiscal Maximiliano Nicosia Herrero al fiscal Javier Paz, quien se incorporó recientemente al distrito judicial. En el sistema del Ministerio Público figuraba que la prisión preventiva vencía en diciembre de 2026, de acuerdo con la audiencia imputativa.

Sin embargo, esa información estaba desactualizada. El 26 de agosto de 2025, un juez de segunda instancia había reducido el plazo de la medida cautelar y fijado su vencimiento para junio de este año, modificación que no fue advertida por la Fiscalía.

La PDI detuvo al hombre en su casa de Mitre al 400. (Foto: gentileza Rosario 3)

Luego de que Delgado recuperara la libertad, el fiscal Paz presentó, el 8 de julio, la acusación formal para avanzar hacia la audiencia preliminar del juicio. Ahora, la Fiscalía analiza solicitar nuevamente la detención del imputado, mientras avanza el proceso judicial.

El acusado es el padre de Sofía Delgado

El caso adquiere una mayor dimensión por un antecedente que conmocionó a Santa Fe. Esteban Ramón Delgado fue imputado el 13 de diciembre de 2024, pocas semanas después del femicidio de su hija Sofía Delgado, una joven que previamente lo había denunciado por abuso sexual.

Sofía había desaparecido el 30 de octubre de 2024, cuando salió de la vivienda donde residía junto a sus hermanos. La familia se había distanciado tanto del padre, por las denuncias de abuso, como de la madre, señalada por las víctimas como presunta encubridora.

Tras intensos operativos de búsqueda, el cuerpo de la joven fue encontrado el 15 de noviembre en un camino rural de Ricardone. Estaba dentro de una bolsa, con las manos atadas y envuelto en un aislante térmico.

El lugar donde apareció el cuerpo de Sofía Delgado. (Foto: archivo)

Hay tres detenidos por el femicidio de Sofía Delgado

Por el crimen de Sofía permanecen detenidos e imputados:

Alejandro José Bevilacqua, quien habría trasladado a la víctima en un Peugeot 308.

Eduardo Andrés "Pata" Mordini, propietario del galpón de Puerto San Martín donde, según la investigación, ocurrió el asesinato.

Brian Ezequiel Baumann, empleado del lugar, acusado de colaborar en el descarte del cuerpo.

Mientras tanto, la liberación de Delgado generó un fuerte malestar entre las víctimas y sus familiares, que reclamaron explicaciones por el error judicial que permitió la excarcelación del acusado, pese a que luego fue recapturado.