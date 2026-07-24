La Joaqui y Luck Ra estarían separados tras una fuerte crisis: "Él quiere..."

En LAM (América TV) revelaron que La Joaqui y Luck Ra estarían atravesando un momento complicado en su relación, al punto de que llevarían varias semanas distanciados.
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Los rumores de crisis entre La Joaqui y Luck Ra son cada vez más fuertes. Ahora, salieron a la luz los motivos que habrían provocado el distanciamiento de la pareja.
En LAM (América TV) revelaron que La Joaqui y Luck Ra estarían atravesando un momento complicado en su relación, al punto de que llevarían varias semanas distanciados.
En ese sentido, uno de los detalles que llamó la atención y alimentó las versiones de crisis fue el movimiento en sus redes sociales. Las últimas postales juntos corresponden a mayo, algo que generó sorpresa ya que ambos solían compartir momentos de la relación con sus seguidores de manera habitual.
Sin embargo, detrás de esta distancia virtual habría una situación más delicada. En el programa de Ángel de Brito aseguraron que no estarían pasando su mejor momento. “Ellos están en una crisis muy profunda. No están juntos. Ya hace casi un mes y pico, mes y medio. Obviamente, tal vez salgan a negarlo, pero no están bien”, expresaron al aire.
Además, señalaron que la decisión de tomar distancia habría surgido por iniciativa del cordobés, mientras que La Joaqui continuaría aferrada al vínculo y con intenciones de recomponer la relación. “Él quiere otra cosa para su vida. Ella está muy enamorada y no lo puede entender”, contaron.
“Tomaron la decisión de guardarse mediáticamente en este momento para que ella pueda estar un poco más fuerte para cuando quieran anunciar este tema”, continuaron con el relato, dejando en claro que ambos habrían elegido mantener un perfil bajo mientras atraviesan esta situación.
Aparentemente, esta no sería el primer temblor que atraviesa la pareja, ya que meses atrás habrían enfrentado un momento de tensión que, con el tiempo, lograron superar y volver a encaminar el vínculo: “Ponele que hace seis meses tuvieron una crisis también. Lograron reflotar, salir adelante. Pero bueno, hay un montón de cosas en el medio”.
Entre los motivos que alimentaron los rumores de distanciamiento, también mencionaron algunos cambios en la rutina del cantante y en la dinámica social que compartían fuera de los escenarios. En ese sentido, indicaron: “Él tiene un grupo con los traperos conocidos donde ella nunca más fue a ninguna juntada. Ese grupo salía a bailar, él hacía mucho asado y ella nunca más apareció”.
Otro dato que llamó la atención fue el comportamiento de Luck Ra durante un reciente streaming realizado en España: “Muchos fanáticos empezaron a sospechar.Todo el chat le preguntaba por esta crisis. Eran todos los mensajes sobre ese tema y él no respondía nada”, remarcaron.
En cambio, aseguraron que La Joaqui sí hizo una sutil referencia a él en el programa que comparte con Flor Jazmín Peña. “Ella, nobleza obliga, lo nombró en su último programa del sábado pasado... Como que habló de él, pero dio pistas”, comentaron.
La historia de amor entre La Joaqui y Luck Ra fue blanqueada a finales de junio de 2024. El primer encuentro entre ambos ocurrió en un cumpleaños de 15 donde coincidieron como artistas invitados, aunque el acercamiento tardó en llegar. “Me gustaba tanto que me daba vergüenza ”, contó la cantante sobre ese momento.
Según relató Luck Ra, él la había invitado varias veces a sus shows y hasta a su cumpleaños, pero ella siempre encontraba una excusa para no ir. “Ella me rebotó”, recordó entre risas. Finalmente, la primera cita oficial fue en una pelea de boxeo a la que ella lo invitó: “Fue una presentación familiar ya el primer día”.
Con el paso del tiempo, la conexión entre ambos creció y comenzaron a mostrarse más unidos, tanto en lo personal como en lo profesional. El cordobés aseguró que se enamoró de la persona detrás de la artista: “Conocí a La Joaqui artista, pero me enamoré de ella como persona ”.
“Me gusta sorprenderla, recordarle por qué nos elegimos”, expresó el cantante sobre su vínculo. La pareja también se destacó por sus gestos de cariño y detalles cotidianos. Uno de los regalos más recordados fue una máquina para hacer soda, un obsequio elegido por la costumbre que compartían.