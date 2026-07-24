La Joaqui y Luck Ra estarían separados tras una fuerte crisis: "Él quiere..."

“Tomaron la decisión de guardarse mediáticamente en este momento para que ella pueda estar un poco más fuerte para cuando quieran anunciar este tema”, continuaron con el relato, dejando en claro que ambos habrían elegido mantener un perfil bajo mientras atraviesan esta situación.

Aparentemente, esta no sería el primer temblor que atraviesa la pareja, ya que meses atrás habrían enfrentado un momento de tensión que, con el tiempo, lograron superar y volver a encaminar el vínculo: “Ponele que hace seis meses tuvieron una crisis también. Lograron reflotar, salir adelante. Pero bueno, hay un montón de cosas en el medio”.

Entre los motivos que alimentaron los rumores de distanciamiento, también mencionaron algunos cambios en la rutina del cantante y en la dinámica social que compartían fuera de los escenarios. En ese sentido, indicaron: “Él tiene un grupo con los traperos conocidos donde ella nunca más fue a ninguna juntada. Ese grupo salía a bailar, él hacía mucho asado y ella nunca más apareció”.

Otro dato que llamó la atención fue el comportamiento de Luck Ra durante un reciente streaming realizado en España: “Muchos fanáticos empezaron a sospechar.Todo el chat le preguntaba por esta crisis. Eran todos los mensajes sobre ese tema y él no respondía nada”, remarcaron.

En cambio, aseguraron que La Joaqui sí hizo una sutil referencia a él en el programa que comparte con Flor Jazmín Peña. “Ella, nobleza obliga, lo nombró en su último programa del sábado pasado... Como que habló de él, pero dio pistas”, comentaron.

Cómo nació la relación de La Joaqui y Luck Ra

La historia de amor entre La Joaqui y Luck Ra fue blanqueada a finales de junio de 2024. El primer encuentro entre ambos ocurrió en un cumpleaños de 15 donde coincidieron como artistas invitados, aunque el acercamiento tardó en llegar. “Me gustaba tanto que me daba vergüenza ”, contó la cantante sobre ese momento.

Según relató Luck Ra, él la había invitado varias veces a sus shows y hasta a su cumpleaños, pero ella siempre encontraba una excusa para no ir. “Ella me rebotó”, recordó entre risas. Finalmente, la primera cita oficial fue en una pelea de boxeo a la que ella lo invitó: “Fue una presentación familiar ya el primer día”.

Con el paso del tiempo, la conexión entre ambos creció y comenzaron a mostrarse más unidos, tanto en lo personal como en lo profesional. El cordobés aseguró que se enamoró de la persona detrás de la artista: “Conocí a La Joaqui artista, pero me enamoré de ella como persona ”.

“Me gusta sorprenderla, recordarle por qué nos elegimos”, expresó el cantante sobre su vínculo. La pareja también se destacó por sus gestos de cariño y detalles cotidianos. Uno de los regalos más recordados fue una máquina para hacer soda, un obsequio elegido por la costumbre que compartían.