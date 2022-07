Fue al médico por unos calambres estomacales y le dieron un diagnóstico que le cambió la vida

Ya atendida por los doctores, se sometió a unos análisis de sangre, los que captaron que su nivel de glóbulos rojos estaban bajo lo normal, por lo que tuvo que recibir cuatro transfusiones. Incluso, los especialistas le hicieron una tomografía, en la cual se detectó una anomalía, informa Daily Mail.

Tras una colonoscopia y una posterior biopsia, los médicos confirmaron el diagnóstico: Jessica tenía una forma "rara" de cáncer de intestino, la cual suele encontrarse en personas mayores de 65 años.

"Crece en un grado completamente diferente y crece a un ritmo más rápido en comparación con un cáncer normal", sostuvo la joven.

En esta línea, explicó que "mi oncólogo me dijo que esto solo sucede en el 10% de las personas con cáncer, y generalmente es en el melanoma, no en el cáncer de colon en personas mayores de 65 años... Fue una conversación muy sombría porque dijo que la quimioterapia podría no ser efectiva, porque el cáncer es agresivo e impredecible".

Finalmente, y antes de la quimioterapia, la paciente se sometió a una delicada cirugía y ahora está en la tercera ronda de nueve tratamientos para combatir la enfermedad. Además, recibió la noticia de que no necesitará radioterapia.