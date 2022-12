Fue al Pami a reclamar una ayuda y estaba cerrado por asueto: "Tengo que juntar cartones para comer"

Su compañero agregó: “Somos viejos y enfermos. Tengo un problema cardíaco grave. Y si por esta sorpresa, por esta renegada me viene un patatón, ¿qué pasa? Por lo menos avisen. Que digan ‘manga de tontos no vengan porque estamos de asueto’. Ya está uno cansado de la forma que tienen de atender a la gente”.

“La plata no alcanza. Vivo cartoneando. Agarro cartón, latas, fierro, plástico, porque cobro la mínima y con el sueldo que tengo no llego a fin de mes. El otro día cobré con el pequeño aumento y ya no tengo dinero. Tenemos que cuidarnos entre nosotros”, lamentó el jubilado, que aseguró que con esta actividad extra “me dan dos mangos, pero salgo todos los días a cartonear. Gracias a Dios hay gente que me dice dónde hay cartón. Me brindan esa oportunidad para tener un peso más”.

Mirá la entrevista