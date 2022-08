Fue a renovar la licencia de conducir y la declararon incapaz porque tuvo cáncer de mama

"Vine a renovar carnet de conducir, me voy con estrés, secándome las lágrimas y con la etiqueta de "incapacitada" en la frente. Me lo dieron sólo por 2 años, pidiéndome un apto médico para conducir y en el carnet me ponen la enfermedad. Qué necesidad?", se preguntó Florencia, fanática de Talleres.

"A todo esto, fue porque me vieron con el pelo corto y me dicen "qué paso con el pelo?" Y le conté que por la quimio se me cayó. Y ahí me preguntan cuando fue la última, le digo en junio y me dice que no me pueden dar el carnet. Que necesitan apto médico", agregó.

"Y que si me lo dan, solo sería por dos años ya que no saben cómo estoy de defensas, le quise mostrar mis análisis que siempre dieron perfectos (nunca baje defensas), y me dice que no. Le cuento que ya estoy con las pastillas preventivas y nada tampoco", continuó con la explicación.

"Salgo (lloro un ratito ) y le escribo a mi médico, me manda certificado y me dan el ok entonces voy a imprimir. Cuando me están por dar el carnet me avisan q decía cáncer de mama, les digo "pero ya no tengo, porq me ponen eso" y me dicen que el sistema ya lo mandaba así".

"Ahora pienso, si no me veían el pelo corto no preguntaban nada y me lo daban sin drama, cómo se lo dan a todo el mundo... y sin preguntarles nada, sólo si tienen problemas en la visión y haciendo el exámen visual. Y xq por 2 años? Qué cambiaría en ese tiempo?", explicó.