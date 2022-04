Juariu y su cáncer de mama: la experiencia que le cambió la vida

Juariu y su cáncer de mama: la experiencia que cambió su vida

Vicky Braier nació en Tucumán y se hizo conocida a partir de su personaje llamado Juariu, experta en encontrar detalles comprometedores en las redes sociales de los famosos.

En muchas oportunidades habló de su enfermedad, a contramano del tabú que para muchos significa el cáncer. "Me estaba bañando, me toque un bultito, y fui inmediatamente a ver a un ginecólogo. Me hicieron una eco y era un quiste pero al lado había un tumor de siete milímetros”.

“Venía de un año muy difícil (o eso creía yo) hasta que llegó el cáncer a demostrarme qué es lo que realmente importa. A bajarme a la realidad. Un sacudón amargo que hoy a la distancia creo que supe sacarle el lado positivo (si es que lo tiene) de lo qué pasó. Y es que se convirtió en mi cable a tierra. Cada vez que me preocupo por alguna boludez me digo: ‘¿Te vas a preocupar por eso, changa?’. Tuviste cáncer”, reflexionó.

“Fui al Hospital Italiano, y cuando el médico ve la eco me dice: ‘lo operamos. Si es malo, lo sacamos. Si es bueno, no pasa nada’. Me opere y era malo. Hasta el día de hoy estoy haciendo un tratamiento hormonal, estoy como en menopausia durante cinco años”

juariu.jpg

“La verdad no me lo esperaba, no tenía antecedentes. Fue la primera vez que me tuve que someter a rayos, estaba sola acá con mi marido, fue bastante duro. Ahí tuve miedo de morirme. Venia de un año difícil laboralmente y esto me hizo replantear de que me estaba quejando. No me hace mal hablarlo, al contrario me hace bien, es como un cable a tierra. Me hace volver a la realidad y no preocuparme por tonteras”.

En su mensaje contó que superó una etapa muy importante de su recuperación.

En la primera parte del tratamiento, la influencer fue operada y luego se sometió a varias sesiones de rayos. Luego siguió con una medicación que le genera consecuencias hormonales, como si tuviera menopausia.

"Ya casi pasan 5 años de tratamiento y la idea de ir dejando atrás tanta medicación me pone feliz", concluyó.

Juariu y el recuerdo de su papá

Otro capítulo difícil de la vida de Juariu tiene que ver con la pérdida de su papá.

"Te imagino ahora cómo serías con cara un poco de viejito pero sin ninguna cana. A veces me quedo de noche pensando una charla con él", escribió Juariu en un emotivo posteo en sus redes sociales.

Y agregó: "Y me imagino sus caras, sus gestos, intento pensar qué me diría, y sobre todo hago mucha mucha fuerza para escuchar su voz, es muy difícil pero a veces se desliza esa voz en un Victoria o en una carcajada. Hoy sería su cumpleaños".

juariu.jpg

"Desde que me empecé q meter en la cocina me reencontré con el. Me conecto de una forma mágica, le ENCANTARÍA verme en un programa de cocina. El siempre Venía de trabajar (era médico) y traía bolsas cuando llegaba, y se ponía a cocinar, era su terapia, su placer del día", siguió Vicky Braier emotiva.

Y cerró: "Hacía unas paellas que dejaba a todos sus amigos y familia extasiados. A mi en esa época no me gustaban los mariscos, nunca probé una paella de mi viejo. Y todavía no me gustan los mariscos pero hoy se me antoja su paella".