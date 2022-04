Concientizador mensaje de Juariu tras su control anual por el cáncer de mama

Al parecer, al cantante de cumbia no le habrá gustado alguna información que Juariu brindó sobre sus incontables idas y vueltas con Barby Silenzi, y su decisión parecería ser irrevocable.

"Yo trabajo con Instagram y con todo lo que está público. Me hago cargo de que soy stalkeadora profesional. Pero yo veo lo que ponen los famosos públicamente, y bueno, papá. Si vos ponés algo públicamente, ¿qué querés que haga? ¡Lo pongo!", le dijo Juariu a Roberto Funes Ugarte.

El fuerte mensaje de Juariu tras el control anual por el cáncer de mama

Lo cierto es que desde el plano personal, Vicky Braier se mostró emocionada el fin de semana desde las redes tras el control anual por su cáncer de mama.

"Ayer tuve mi control anual. La eco mamaria que me hago religiosamente hace 5 años Desde que me detectaron un cancer de mama. Esta vez fue diferente porque en junio dejé de inyectarme algo q me hacía estar en menopausia. Entonces fui con más miedos que nunca pero con más esperanzas porque ya casi pasan 5 años de tratamiento y la idea de ir dejando atrás tanta medicación me pone feliz", indicó la especialista en redes en Instagram.

Y remarcó: "Salió todo bien. Y todavía no puedo creer q ya pasaron 5 años del diagnóstico. Estoy feliz. Me emociona estar atravesando todo esto. Me siento más fuerte. Con más coraje".

Y enfatizó: "Háganse chequeos! Tóquense, vayan al médico. Lo difícil que es conseguir un turno para hacerse chequeos es una cosa de locos. Sabían que el 90% de las personas q lo detectan a tiempo SE CURAN? No se habla mucho del tema. Y Si no Tenes antecedentes (cómo yo) no te piden eco mamaria".

"A mi recién a mis 29 años me dijeron q me haga una eco y era porque me toque algo! Sino no me decían que me tenía que hacer. Es una locura", indicó Juariu.

Y cerró: "En fin, no sé si este es un final feliz porque nunca se tiene un fin, es algo que acompaña de por vida, pero para ser algo que contiene la palabra cáncer espero q sea alentador aunque sea. Y si pueden mis palabras ayudar a alguien q está transitando por esto y le da esperanza que todo va a estar bien, O animo a alguien a hacerse un chequeo, soy feliz".