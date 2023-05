Fuerte denuncia de Santi Maratea sobre su colecta para independiente: "Están robando..."

Ahora, Santi denuncia que alguien armó un alias muy similar al del fideicomiso para recibir algún aporte del algún distraído. “Esta persona, Emanuel Mauro Navarro, como verán se puso un alias muy parecido al del fideicomiso donde estamos juntando la plata para Independiente”, señaló inicialmente.

“Este tipo no sabemos quién es, no sé si tenemos forma de contactarlo pero se está robando las donaciones de las personas que se confunden al escribir el alias, se aprovecha. No sabemos cuánta plata le puede entrar”.

“Yo todo lo que hago siempre está dentro del marco de la ley. Tengo 30 años, hago con mi personalidad lo que se me canta. Yo no voy a coincidir con lo que ustedes creen que yo debería hacer. Menos, si el 90% de ustedes son unos fracasados. Obvio que no”, concluyó.

La dura advertencia de Santi Maratea en medio de su colecta para Independiente: "Si rompen con el 5%..."

Santi Maratea se puso al hombro la difícil tarea de pagar la millonaria deuda que tiene el club Independiente. Unos casi 22 millones de dólares que comenzó a juntar con una colecta entre socios y amantes del fútbol.

Pero, para hacerlo -por la cantidad de plata- debió abrir un fideicomiso que, entre otras cosas, según lo que rige, el influencer se quedaría con un 5%, lo que serían casi 400 millones de pesos.

"Qué famoso 5%. Miren, si rompen mucho las pelotas, le voy a empezar a llamar mi sueldo, así entienden de qué estamos hablando de ese 5%. Si siguen con tantas dudas sobre eso, le pongo un nombre más específico", declaró al programa Paso a paso, de TyC Sports, ante

“Si juntáramos 20 millones de dólares al MEP yo ganaría 400 millones de pesos, es una locura, amigo. Estoy tan sorpresa como todos ustedes. No es que digo miren la que hice, me enteré de esto firmando el fideicomiso. Que el fiduciario cobra", había admitido hace unos días en su Instagram.

"Escuché que dijeron que yo me llevo el 20% de todo lo recaudado. Es falso, lo que yo me llevo es un 5%, que en realidad no es para mí, sino para pagar el fideicomiso, abogados, auditores... Spoiler alert: no se puede hacer un fideicomiso sin costos. Entiendo por qué algunos piensan que se están robando algo: es muy de chorro pensando así. Yo no hago plata de mis colectas, sólo paso la gorra cuando terminan”, dijo.

La colecta por encima de los 600 millones de pesos.