Toti Pasman chicaneó a Santi Maratea por su colecta para Independiente: "Si no conseguís los 6 millones de dólares..."

Y explicó: "Vamos a decir las cosas como son. Vos sos un canchero, te las sabés todas, la gente confía en vos. Ahora estás contento porque como fiduciario te quedás con el cinco por ciento... pero creo que la vendiste cambiada porque no contaste que ibas a ser un fiduciario desde el primer día".

"Para que Independiente levante la inhibición, que es el objetivo de mínima, tenés que conseguir seis millones de dólares que son, algo así, como 1400 millones de pesos. Si no lo conseguís, fracasaste", siguió picante Toti contra el influencer.

Y remarcó: "Esto de decir que el 90 por ciento de los que te critican son fracasados habla muy mal de vos".

"Entonces, yo te pongo esta vara: si no juntás los seis palos, la colecta es un fracaso porque Independiente no va a poder levantar la inhibición y no va a poder incorporar", finalizó Toti Pasman.

La inesperada postura del Kun Agüero ante la colecta de Santi Maratea para Independiente

Sergio Kun Agüero se pronunció sobre la terrible situación financiera e institucional que atraviesa Independiente, de donde salió y conquistó a Europa con su fútbol. Para que pague la millonaria deuda, Santi Maratea comenzó una colecta para intentar salvarlo económicamente.

En total ya lleva recaudado más de 600 millones de pesos, pero seguramente tendrá que pensar en alguna estrategia para incrementar de manera más rápida los fondos y que Independiente pueda pagar toda la deuda de una vez por todas.

Y, en medio de todo esto apareció Agüero que sorprendió a todos al avisar que donará dinero al club. Aunque, el ex jugador de la institución de Avellaneda no dijo cuánto sería.

Kun no quiso colaborar antes con el club por un claro mensaje, no lo iba a hacer mientras estuviera bajo la gestión de Hugo Moyano ahora están bajo el ala de la actual de Néstor Grindetti y con Santi Maratea a la cabeza sí lo hará.