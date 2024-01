Fuerte interna en la familia Stoessel: Tini enfrentada con su padre

Sus fans celebraron esta noticias pero no su papá. Alejandro Stoessel, que es además su productor, no está contento con lo que quiere hacer su hija. Pochi de Gossipeame contó que esto enfrentó a padre e hija porque este nuevo disco no es nada “comercial” y tiene poca posibilidades de que cada tema se convierta en tendencia.

“El conflicto se habría iniciado porque Stoessel, con mente de productor le habría dicho que esas canciones que ella quiere sacar en su nuevo álbum “no son tan comerciales. Recomiendo que hagamos otro tipo de disco’”, contó Pochi.

“Ella sintió que no fue apoyada por el padre. Este disco no habría sido producido por él, sino por la productora habitual, pero sin el padre involucrado. El padre habría estado pensando más en lo comercial. Obvio, ella ya no es más una nena. Toma las decisiones de su vida”, agregó.