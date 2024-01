Tajante reacción de Sebastián Yatra al ser consultado sobre una posible reconciliación con Tini Stoessel

Lo cierto que la vida de los siguió y ahora Yatra fue consultado por una posible reconciliación con Tini, luego de que él se separó de Aitana y ella del futbolista de la Scaloneta Rodrigo de Paul.

tini stoessel.jpg

Ante la consulta si volvería con Stoessel, Sebastián Yatra fue terminante en diálogo con el medio Europa Press: “No, no, no, le tengo mucho cariño a Tini, pero no”, lanzó.

Y sobre los rumores que vinculan a Aitana con Biel Juste o Enzo Vogrincic, el colombiano sentenció: “No lo sé, aquí inventan muchas cosas. La verdad, pobrecita, porque le inventan un montón de vainas”.

“Lo que quiero es que ella sea feliz, yo también, sea con quien sea o no. Entre nosotros, súper bien las cosas, gracias a Dios, siempre hemos sido muy amigos y eso hace que las cosas sean un poco más fáciles", dejó en claro el cantante.

Y cerró: "Desde hace muchos años, nos tenemos todo el cariño del mundo y hay buena comunicación, a ella y a su familia les adoro”.

sebastian yatra.jpg

Nacho Castañares declaró públicamente su amor por Tini Stoessel y su intento de acercamiento

A pesar de que recientemente se lo haya relacionado con una modelo tras su ruptura con La Tora, Nacho Castañares asegura estar más soltero que nunca así como también confesó cuánto le gusta Tini Stoessel y el mensaje que se atrevió a escribirle para contactarla.

Así lo explicó el propio ex Gran Hermano en una entrevista con LAM, América Tv, ante la puntual consulta "¿Le es escribiste a Tini Stoessel?", al confiar que llegó a contactar a la ex de Rodrigo de Paul para acercarse a ella. “¡Ah, si! ¡Siempre me gustó, es hermosa! ¡Pero porque estábamos en la Bresh!!”, reconoció Castañares ente risueño y nervioso.

Acto seguido, Nacho explicó en qué contexto se animó a escribirle a la joven y popular cantante. Lo cierto es que todo empezó como un juego con una amiga suya que trabaja en la Bresh.

“Ella me dice: 'escribíle', y yo jodiendo le digo ¡Yo hablo con ella! Como diciéndole: 'Mirá que no te tengo miedo' así que me quise hacer el gracioso, y le mandé el mensaje”, relató el amigo del Cone.

En tanto, admitió que tras enviar el mensaje intentó eliminarlo pero no pudo, en un repentino ataque de vergüenza. “Pero no se puede borrar y quedó ahí... Igual, nada. No creo que lo vea pero el mensaje quedó”, le explicó al notero de Ángel de Brito. Qué decía el mensaje que escribió pasadas las 4 de la madrugada: “¿Estás en Bresh o flasheas?”.

Asimismo, ante la consulta por Angels Rocío, la joven sindicada como su nueva nueva relación, Castañares dejó en claro su soltería. “¿Y qué dice tu novia?” preguntó el cronista, pero Nacho reaccionó de inmediato: "¿Qué novia? No, cero. No estoy de novio ni saliendo con nadie", concluyó firme y tajante.