El look total jean de Tini Stoessel que es furor: cuántos millones cuesta

tini stoessel look total jean.jpg

Según la cuenta en redes Tititorrijos, además de la pieza entera de jean largo, la artista eligió además de outfit unas botas de caña alta con taco stiletto de la marca Versace que tiene un valor de 800 dólares y una cartera negra con cadenas plateadas de Prada, que salen unos 1800 de la moneda estadounidense, lo que da una suma total de casi 3 millones de pesos.

Los looks de Tini Stoessel como de tantos otros artistas famosos suelen dar que hablar y marcar tendencia esta vez no fue la excepción con el look total jean con el que la cantante se hizo presente en la entrevista para el programa Rumis.

tini stoessel look total jean 2.jpg

tini stoessel look total jean 1.jpg

La directa pregunta de Tini Stoessel que puso en aprietos al aire a su hermano Fran

Tini Stoessel estuvo como invitada al ciclo de streaming Rumis que conduce Zaira Nara desde Punta del Este y dejó varios títulos al hablar del inicio de su romance con el futbolista Rodrigo de Paul.

Lo cierto es que la cantante también estuvo acompañada en el estudio por su hermano Francisco Stoessel y la cantante Emilia Mernes. En un momento de la charla, Tini descolocó a su hermano con una inesperada pregunta al aire.

"¿No estás de novio?", le preguntó la cantante a su hermano. "No", respondió él contundente, ante algunos rumores que había surgido de romance con la ex Gran Hermano 2022, Julieta Poggio, en medio del silencio público de ambos evitando confirmar o negar la relación.

"¿Todavía no? ¿Pero estás casi por ponerte de novio? ¿Cómo viene?", insistió Tini. Y Fran, con cara algo incómoda y sin revelar de quién se trataba, comentó: "Prefiero no apresurarme, que no me gane la ansiedad".

"Sí, lo vi enamorado, de una chica que le partió el corazón", apuntó Tini. A lo que Emilia observó: "Tenés pinta de ser como picaflor...". Y Fran Stoessel comentó entre risas y con su mirada hacia abajo: "No sé qué sería ser picaflor".