Furor en Netflix: Al Pacino se luce con una nueva serie y es el gran estreno del año

Esta serie con Al Pacino resurge en Netflix y ya está entre los grandes estrenos del 2025. La impactante historia de un grupo dedicado a cazar a los nazis que planean levantar el Cuarto Reich.

Muchos usuarios de Netflix empiezan a buscar una serie con Al Pacino tras la incorporación inesperada de Hunters (La cacería) al catálogo global. La ficción, que en su estreno pasó injustamente desapercibida, llegó primero a Amazon Prime Video y ahora desembarcó silenciosamente en otra plataforma donde está encontrando una segunda vida.

Su premisa ya prometía polémica, adrenalina y memoria histórica. Sin embargo, el verdadero impacto surge cuando el espectador descubre que gran parte de los elementos narrativos se basan en testimonios, investigaciones y experiencias familiares reales.

De qué trata la serie Hunters en Netflix

Según la sinopsis oficial de Netflix: "En 1977, un criptógrafo judío presencia el asesinato de su abuela y ocupa su lugar en un grupo dedicado a cazar a los nazis que planean levantar el Cuarto Reich".

Hunters Netflix 1

Desde el primer episodio resulta evidente que Hunters no pretende seguir la estructura convencional de un drama histórico. El creador apostó por un tono híbrido: un homenaje al cine exploitation setentero con secuencias estilizadas, colores saturados, personajes extremos y violencias coreografiadas. Pero simultáneamente, los guiones incorporaron momentos solemnes, testimonios de supervivientes, escenas en campos de concentración y reflexiones profundas sobre culpa, venganza y justicia.

La serie juega deliberadamente con esa dualidad. Por un lado, presenta al equipo de cazadores como un grupo casi superheroico, cada uno con habilidades particulares. Y por otro lado muestra los traumas que arrastran, sus pérdidas y la sombra constante del genocidio.

Esa mezcla arriesgada, es precisamente la marca narrativa de Hunters. La ficción exige paciencia: necesita que el público acepte el pacto de ver un relato vibrante, que a veces roza lo grotesco, convivir con un drama profundamente humano.

Hunters Netflix 2

El elenco de Hunters liderado por Al Pacino

  • Logan Lerman
  • Al Pacino
  • Jerrika Hinton
  • Lena Olin
  • Saul Rubinek
  • Carol Kane
  • Josh Radnor
  • Greg Austin
  • Tiffany Boone
  • Louis Ozawa Changchien

El origen real de la serie Hunters

David Weil, creador de la serie, confesó en múltiples entrevistas que Hunters nació de una ausencia. Creció sintiendo que los judíos pocas veces eran retratados como héroes en historias sobre la Alemania nazi o la Segunda Guerra Mundial. Para él, era necesario escribir un relato donde existiera un grupo de supervivientes o descendientes que luchara activamente contra el mal.

Hunters Netflix 3

Weil reveló que la inspiración más poderosa fue su abuela, superviviente de Auschwitz, quien le relató episodios imposibles de olvidar. Esas memorias familiares se transformaron en leitmotiv narrativo: la necesidad de representar el heroísmo judío desde dentro, sin maquillajes ni timidez, incluso explorando tonos de violencia explícita, humor negro y dolor sin filtros.

Hunters no pretende reconstruir hechos reales de forma literal, pero su esencia se apoya en relatos verídicos de cazadores de nazis que operaron en distintos países tras la guerra. Algunos rastrearon criminales protegidos por gobiernos occidentales; otros actuaron en América Latina, donde muchos nazis encontraron refugio. La serie amplificó estas historias creando una conspiración ficticia: la construcción del Cuarto Reich desde las sombras.

Hunters Netflix 4

La llegada de Hunters a Netflix y el fenómeno del redescubrimiento

Años después de su estreno original, la serie aterrizó en Netflix con sus dos temporadas. Las redes sociales comenzaron a llenarse de usuarios que la descubrieron por primera vez. Ese redescubrimiento se convirtió en una tendencia: muchos nuevos espectadores expresaron sorpresa porque una ficción con semejante elenco y premisa no hubiera sido más comentada en su momento.

La explicación es compleja. Cuando Amazon Prime Video lanzó Hunters, la competencia entre plataformas ya era feroz y la serie quedó en un terreno intermedio: demasiado arriesgada para el público masivo y demasiado comercial para el público de dramas históricos solemnes. Con el tiempo, su traslado a Netflix parece haber encontrado el equilibrio que antes le faltó: visibilidad, algoritmo y curiosidad.

Mirá el tráiler oficial de Hunters

Embed

