Franco Colapinto tuvo una clasificación para el olvido en Abu Dhabi: el polémico mensaje de Alpine

La definición del título, al rojo vivo

Por su parte, Max Verstappen (Red Bull Racing) fue el gran protagonista de la clasificación: con una vuelta de 1:22.207 logró la pole position en Abu Dhabi. Lo escoltaron los pilotos de McLaren F1 Team: Lando Norris, con 1:22.408, y Oscar Piastri, con 1:22.437, ubicándose a 0,201 y 0,230 segundos del puntero, respectivamente.

Los tres llegan al domingo con chances claras de quedarse con el título. Norris lidera el certamen, por lo que un podio le alcanzará para consagrarse campeón. Para que Verstappen recupere la corona, deberá ganar la carrera y esperar que Norris quede fuera del top-3. En cuanto a Piastri, su sueño pasa por un triunfo o un segundo puesto, junto con resultados adversos para sus rivales.