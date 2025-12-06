Franco Colapinto tuvo una clasificación para el olvido en Abu Dhabi: el polémico mensaje de Alpine
Colapinto y Pierre Gasly, los pilotos de Alpine, no lograron superar la Q1 de cara a la carrera del domingo, la última del año.
Franco Colapinto tuvo una clasificación para el olvido y largará último el Gran Premio de Abu Dhabi de la Fórmula 1
Franco Colapinto tuvo una clasificación para el olvido y este domingo largará último el Gran Premio de Abu Dhabi de la Fórmula 1. Tras una jornada irregular, en la que había salido 19° en la tercera práctica libre, el piloto argentino volvió a sufrir con la falta de adherencia del Alpine y no pudo superar la Q1.
Las complicaciones se hicieron evidentes desde el inicio: dos de sus vueltas fueron anuladas por la FIA por exceder los límites del circuito en la curva 1. Con un único intento válido en neumáticos blandos, marcó 1:23.890, quedando a cuatro décimas de Pierre Gasly, su compañero de equipo, que terminó 19°. Antes, Colapinto había registrado 1:23.947, pero también se lo quitaron por el mismo motivo.
Desde el box de Alpine hubo resignación. En las redes del equipo reconocieron la frustración con un mensaje contundente: “Los límites de la pista no son nuestros amigos hoy”. Gasly también vio borrado su tiempo con gomas rojas y tuvo que conformarse con su registro en neumáticos medios.
Además de los dos Alpine, quedaron eliminados en el primer corte Nico Hülkenberg (Kick Sauber), Alex Albon (Williams) y Lewis Hamilton (Ferrari), una muestra de que el trazado de Yas Marina no perdonó errores.
La definición del título, al rojo vivo
Por su parte, Max Verstappen (Red Bull Racing) fue el gran protagonista de la clasificación: con una vuelta de 1:22.207 logró la pole position en Abu Dhabi. Lo escoltaron los pilotos de McLaren F1 Team: Lando Norris, con 1:22.408, y Oscar Piastri, con 1:22.437, ubicándose a 0,201 y 0,230 segundos del puntero, respectivamente.
Los tres llegan al domingo con chances claras de quedarse con el título. Norris lidera el certamen, por lo que un podio le alcanzará para consagrarse campeón. Para que Verstappen recupere la corona, deberá ganar la carrera y esperar que Norris quede fuera del top-3. En cuanto a Piastri, su sueño pasa por un triunfo o un segundo puesto, junto con resultados adversos para sus rivales.