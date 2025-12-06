Atención empleados de comercio: de cuánto será el bono extra que recibirán y cuándo lo cobrarán

Qué pasará con el aguinaldo

Aguinaldo_pago

Respecto del aguinaldo, se aclaró que el cálculo del Sueldo Anual Complementario se realiza únicamente sobre las remuneraciones habituales, por lo que el bono de 60 mil pesos no se toma en cuenta al ser un concepto no remunerativo, al igual que las horas extras, comisiones esporádicas o premios singulares.

Por ejemplo, según se difundio, un empleado de la categoría Administrativo A, con un salario básico de 1 millón 57 mil 199 pesos, percibiría un SAC estimado de 528 mil 599 pesos en diciembre.

En paralelo, se acordó un beneficio particular para los trabajadores de grandes cadenas de supermercados como Carrefour, COTO, Cencosud, Chango Más, Día y otras firmas del sector, quienes recibirán un bono extraordinario de 170 mil pesos en diciembre.