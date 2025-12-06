Atención empleados de comercio: de cuánto será el bono extra que recibirán y cuándo lo cobrarán
La última revisión paritaria entre FAECyS y las cámaras del sector definió un refuerzo salarial.
Los empleados de Comercio recibirán un bono extra durante los próximos meses.
Los empleados de Comercio recibirán un bono extra durante los próximos meses, a partir del acuerdo alcanzado entre la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) y las cámaras empresariales. El entendimiento establece el pago de 100 mil pesos en extras no remunerativos entre diciembre de 2025 y marzo de 2026.
El esquema contempla una suma fija mensual de 60 mil pesos, de carácter no remunerativo, que se pagará en diciembre, enero, febrero y marzo. Ese importe se suma a los 40 mil pesos que ya estaban vigentes desde la revisión paritaria de junio y que continuarán abonándose hasta marzo en las mismas condiciones.
Además, se definió que la cuota de marzo de los 60 mil pesos se incorporará al salario básico en abril de 2026. En esta instancia no se dispusieron actualizaciones de las escalas salariales.
El acuerdo también prevé que las partes volverán a reunirse en marzo para analizar la situación económica y revisar nuevamente las escalas, los montos fijos y los porcentajes que correspondan. Todo lo pactado deberá ser homologado por la Secretaría de Trabajo de la Nación.
Qué pasará con el aguinaldo
Respecto del aguinaldo, se aclaró que el cálculo del Sueldo Anual Complementario se realiza únicamente sobre las remuneraciones habituales, por lo que el bono de 60 mil pesos no se toma en cuenta al ser un concepto no remunerativo, al igual que las horas extras, comisiones esporádicas o premios singulares.
Por ejemplo, según se difundio, un empleado de la categoría Administrativo A, con un salario básico de 1 millón 57 mil 199 pesos, percibiría un SAC estimado de 528 mil 599 pesos en diciembre.
En paralelo, se acordó un beneficio particular para los trabajadores de grandes cadenas de supermercados como Carrefour, COTO, Cencosud, Chango Más, Día y otras firmas del sector, quienes recibirán un bono extraordinario de 170 mil pesos en diciembre.