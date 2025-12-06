Tras viralizarse que la mamá de Wanda Nara viaja en colectivo, Nora Colosimo mostró cómo vive realmente

Embed

En medio del sofocante calor que azotó -y continúa azotando hoy- a la ciudad de Buenos Aires en la tarde del viernes, la exesposa de Andrés Nara compartió un video en sus Instagram Stories en el que escribió "Amo mi casa" junto a los 32 grados de ese momento. Allí puede apreciarse la lujosa piscina de la torre en la que vive en las inmediaciones de la Avenida del Libertador en el barrio de Núñez a pocos metros del Chateau Libertador donde justamente vive Wanda, su hija más polémica y la mejor posicionada económicamente.

De esta manera, Colosimo dejó entrever que lleva una vida más que acomodada, incluso ese departamento se lo regaló la mayor de sus hijas, dando a entender que si viaja en colectivo es porque el resulta práctico y porque así lo quiere ella. Asimismo, en una siguiente historia virtual se mostró impecable desde uno de los ascensores de su casa luciendo ropa cual si fuera una de sus dos hijas.

La casa de Nora Colosimo

Cuál fue el gesto de Wanda Nara hacia su madre, Nora Colosimo, en medio de rumores de distanciamiento

Wanda Nara y su mamá, Nora Colosimo, atravesaron meses de tensión, silencios y distancia a lo largo del año que alimentaron todo tipo de especulaciones. Pero fue este invierno cuando algo empezó a cambiar. Un simple comentario en redes sociales dio la pauta de que el vínculo, tan golpeado este 2025, comenzaba a recomponerse.

La historia viene de agosto, cuando Wanda lanzó en su cuenta de Instagram un comentario inesperado dirigido a Nora, en medio de la frialdad que sostenían desde hacía tiempo. La relación entre madre e hija estaba marcada por diferencias que, según trascendidos, se intensificaron a partir de cómo la empresaria manejó públicamente su separación de Mauro Icardi. A Colosimo no le habría gustado la exposición mediática que rodeó el tema y eligió el silencio, lo que hizo aún más evidente la distancia.

Wanda Nara le comentó a su mamá, Nora Colosimo

En ese contexto, también llamó la atención que Andrés Nara, padre de Wanda, se ocupara con frecuencia del cuidado de sus nietos durante las prolongadas ausencias de su hija, abocada a compromisos laborales y viajes internacionales. Ese detalle alimentó rumores sobre un vínculo familiar resquebrajado.

Sin embargo, la señal más clara de acercamiento surgió cuando Wanda comentó una foto de su mamá posando en Italia con un mensaje breve pero contundente: “Volveeeeeee”, acompañado de un corazón. Un gesto que sorprendió a los seguidores y que muchos interpretaron como un intento de acercamiento después de meses de distancia.