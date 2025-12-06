Tras viralizarse que la mamá de Wanda Nara viaja en colectivo, Nora Colosimo mostró cómo vive realmente

El viernes por la mañana, desde Desayuno Americano (América TV) compartieron la imagen menos pensada de la mamá de Wanda Nara, Nora Colosimo: alguno de los pasajeros la retrató viajando en colectivo junto a su pareja como cualquier hijo de vecino.
Luego de la filtración de una imagen de la mamá de Wanda Nara viajando en transporte público cuando su hija podría regalarle un auto y hasta ponerle un chofer, Nora Colosimo respondió exponiendo su verdadera vida puertas adentro.
El viernes por la mañana, desde Desayuno Americano (América TV) compartieron la imagen menos pensada de la mamá de Wanda Nara, Nora Colosimo: alguno de los pasajeros la retrató viajando en colectivo junto a su pareja como cualquier hijo de vecino.
Y cuando decimos que sorprendió y mucho, se debe a que el mundo de la farándula es sinónimo de lujos y excentricidades, muchas veces inalcanzables por las personas comunes y corrientes. Y si bien Colosimo no es directamente una figura del ambiente, es la madre de Zaira y Wanda Nara, quienes son tan famosas como millonarias -o eso demuestran públicamente- y lo menos que uno imaginaría es que las chicas podrían regalarle un auto a su mamá para que se mueva con mayor comodidad.
Y si el problema fuera que la señora no sabe manejar, para la conductora de MasterChef Celebrity (Telefe) claramente no sería un problema pagarle un chofer a su mamá para que pueda desplazarse por la ciudad a sus anchas.
Lo cierto es que la cuestionada imagen de Nora Colosimo viajando parada en la línea de colectivos 130 junto a su novio Rafael Stancanelli generó tanto revuelo, que horas más tarde la mamá de Wanda y Zaira, al mejor estilo de la conductora de Telefe, respondió sutil pero contundentemente.
En medio del sofocante calor que azotó -y continúa azotando hoy- a la ciudad de Buenos Aires en la tarde del viernes, la exesposa de Andrés Nara compartió un video en sus Instagram Stories en el que escribió "Amo mi casa" junto a los 32 grados de ese momento. Allí puede apreciarse la lujosa piscina de la torre en la que vive en las inmediaciones de la Avenida del Libertador en el barrio de Núñez a pocos metros del Chateau Libertador donde justamente vive Wanda, su hija más polémica y la mejor posicionada económicamente.
De esta manera, Colosimo dejó entrever que lleva una vida más que acomodada, incluso ese departamento se lo regaló la mayor de sus hijas, dando a entender que si viaja en colectivo es porque el resulta práctico y porque así lo quiere ella. Asimismo, en una siguiente historia virtual se mostró impecable desde uno de los ascensores de su casa luciendo ropa cual si fuera una de sus dos hijas.
Wanda Nara y su mamá, Nora Colosimo, atravesaron meses de tensión, silencios y distancia a lo largo del año que alimentaron todo tipo de especulaciones. Pero fue este invierno cuando algo empezó a cambiar. Un simple comentario en redes sociales dio la pauta de que el vínculo, tan golpeado este 2025, comenzaba a recomponerse.
La historia viene de agosto, cuando Wanda lanzó en su cuenta de Instagram un comentario inesperado dirigido a Nora, en medio de la frialdad que sostenían desde hacía tiempo. La relación entre madre e hija estaba marcada por diferencias que, según trascendidos, se intensificaron a partir de cómo la empresaria manejó públicamente su separación de Mauro Icardi. A Colosimo no le habría gustado la exposición mediática que rodeó el tema y eligió el silencio, lo que hizo aún más evidente la distancia.
En ese contexto, también llamó la atención que Andrés Nara, padre de Wanda, se ocupara con frecuencia del cuidado de sus nietos durante las prolongadas ausencias de su hija, abocada a compromisos laborales y viajes internacionales. Ese detalle alimentó rumores sobre un vínculo familiar resquebrajado.
Sin embargo, la señal más clara de acercamiento surgió cuando Wanda comentó una foto de su mamá posando en Italia con un mensaje breve pero contundente: “Volveeeeeee”, acompañado de un corazón. Un gesto que sorprendió a los seguidores y que muchos interpretaron como un intento de acercamiento después de meses de distancia.