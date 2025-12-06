En vivo Radio La Red
Triste final para el jubilado que soñaba con terminar la escuela y fue salvajemente atacado cuando le robaron la bicicleta

Mario Raúl Rueda, de 72 años, se encontraba internado tras ser violentamente atacado por un grupo de delincuentes frente a su casa.

Murió Mario Raúl Rueda

Murió Mario Raúl Rueda, el jubilado, de 72 años, agredido por delincuentes en Moreno.

Murió Mario Raúl Rueda, el jubilado de 72 años que fue brutalmente agredido por delincuentes que le robaron la bicicleta a metros de la puerta de su casa en el barrio Cuartel V, partido de Moreno. El hombre permaneció internado varios días en estado crítico hasta que, tras sufrir cuatro paros cardíacos, falleció en la Clínica La Torre.

El ataque ocurrió el viernes 28 de noviembre al mediodía, cuando Mario regresaba de visitar a su sobrina y pedaleaba rumbo a su vivienda, ubicada sobre la calle Yersin al 10.400. En ese momento, fue sorprendido por al menos cuatro jóvenes. Uno de ellos, identificado luego como Miguel Ángel Ozorio, de 18 años, lo interceptó con violencia para quitarle el vehículo.

Según reconstruyeron los investigadores, el jubilado se resistió y se desplazó hacia el centro de la calle de tierra. Allí recibió una patada y un golpe en la cabeza propinado con un arma tumbera, lo que lo dejó desplomado en plena vía pública. El agresor escapó pedaleando en el rodado, mientras que sus cómplices huyeron corriendo. Toda la secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad de la zona.

Vecinos alertaron a la familia y fue su sobrina quien lo trasladó primero a la Unidad de Pronta Atención de José C. Paz. Luego, PAMI dispuso su derivación al sanatorio La Torre. El diagnóstico fue grave: fractura de cráneo con varias partes astilladas, intubación y coma farmacológico, con el cerebro al descubierto, lo que impedía la colocación de una prótesis por su delicado estado de salud y su edad.

Durante la internación, su familia siguió de cerca la evolución. Sin embargo, el pasado jueves, el único día en que no pudieron visitarlo, el hombre sufrió cuatro paros cardíacos que resultaron letales. La comunicación sobre el fallecimiento fue telefónica.

La fiscal Carina Saucedo, de la UFI N.º 2 de Moreno, ordenó la autopsia y avanza con la causa contra Ozorio, detenido horas después del hecho tras protagonizar tres ataques delictivos en la misma jornada. Con la confirmación de la muerte de Rueda, la imputación será agravada a homicidio criminis causa, además de robo agravado y tentativa de robo.

Quién era Mario Raúl Rueda, el jubilado asesinado en Moreno

Mario trabajaba en una panadería de la zona y también cumplía el sueño de aprender a leer y escribir. Asistía a la Escuela de Educación Primaria para Adultos 701 de José C. Paz, donde era muy querido.

“Se sentía muy bien yendo. Se llevaba el termo y el mate, siempre contaba que le encantaba estar con sus maestras y compañeros, que era su lugar de pertenencia”, contó su sobrina María Rosa a Primer Plano Online.

Era analfabeto y ahí se distraía y aprendía. Además, recibía tanto cariño… Volvía de noche y nunca le pasó nada. Y lo mataron en la puerta de su casa al mediodía”, lamentó la mujer, todavía en shock por lo ocurrido.

Respecto de la inseguridad en el barrio, la familiar reveló que esta no fue la primera vez que lo atacaban: ya le habían robado cinco bicicletas en distintas circunstancias, aunque nunca con violencia física.

