Triste final para el jubilado que soñaba con terminar la escuela y fue salvajemente atacado cuando le robaron la bicicleta

Durante la internación, su familia siguió de cerca la evolución. Sin embargo, el pasado jueves, el único día en que no pudieron visitarlo, el hombre sufrió cuatro paros cardíacos que resultaron letales. La comunicación sobre el fallecimiento fue telefónica.

La fiscal Carina Saucedo, de la UFI N.º 2 de Moreno, ordenó la autopsia y avanza con la causa contra Ozorio, detenido horas después del hecho tras protagonizar tres ataques delictivos en la misma jornada. Con la confirmación de la muerte de Rueda, la imputación será agravada a homicidio criminis causa, además de robo agravado y tentativa de robo.

Quién era Mario Raúl Rueda, el jubilado asesinado en Moreno

Mario trabajaba en una panadería de la zona y también cumplía el sueño de aprender a leer y escribir. Asistía a la Escuela de Educación Primaria para Adultos 701 de José C. Paz, donde era muy querido.

“Se sentía muy bien yendo. Se llevaba el termo y el mate, siempre contaba que le encantaba estar con sus maestras y compañeros, que era su lugar de pertenencia”, contó su sobrina María Rosa a Primer Plano Online.

“Era analfabeto y ahí se distraía y aprendía. Además, recibía tanto cariño… Volvía de noche y nunca le pasó nada. Y lo mataron en la puerta de su casa al mediodía”, lamentó la mujer, todavía en shock por lo ocurrido.

Respecto de la inseguridad en el barrio, la familiar reveló que esta no fue la primera vez que lo atacaban: ya le habían robado cinco bicicletas en distintas circunstancias, aunque nunca con violencia física.