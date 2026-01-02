En vivo Radio La Red
Furor en Netflix por el estreno de la miniserie más esperada del 2026 y tiene 5 capítulos

Esta nueva serie corta de Netflix es el thriller con el que la plataforma abre el año y que ya despierta intriga entre los amantes del misterio con tan solo cinco episodios.

por Redacción A24 |
La tierra del pecado comenzó a circular como uno de los estrenos más comentados de los primeros días de Netflix. La plataforma apostó por iniciar 2026 con una producción que apunta directamente al público que consume historias de intriga, incómodas y con una fuerte carga psicológica. El resultado fue una miniserie que, desde su anuncio, generó gran expectativa.

Enero suele ser un mes clave para los grandes servicios de streaming. Netflix lo sabe y por eso ubicó este estreno en un momento estratégico, apenas unos días después de despedir una de sus franquicias más exitosas (Stranger Things). La intención fue clara: ofrecer una nueva obsesión para los suscriptores y evitar el vacío que deja una despedida tan significativa. En ese contexto apareció La tierra del pecado, una ficción que se apoya en el crimen, pero que promete ir mucho más allá de una investigación convencional.

La serie llegó sin una campaña promocional excesiva, pero con el respaldo de una premisa sólida y un equipo creativo con experiencia en relatos incómodos y realistas. En ese escenario, La tierra del pecado se presentó como una de las grandes apuestas iniciales del año, especialmente para el público europeo y para quienes disfrutan del llamado noir escandinavo.

La tierra del pecado Netflix 1

De qué trata La tierra del pecado en Netflix

La historia se desarrolló en Bjäre, una región rural de Suecia que funciona como mucho más que un simple escenario. Allí, cuando un adolescente desaparece, una detective con vínculos personales con el caso se une a una tensa investigación que revela lealtades feroces y viejas disputas familiares.

La encargada de la investigación fue la inspectora Dani, interpretada por Krista Kosonen, actriz reconocida. Su personaje se presentó como una profesional experimentada, pero atravesada por conflictos personales que influyeron en su manera de enfrentar el caso. Dani no fue retratada como una heroína infalible, sino como alguien que cargaba con dudas, cansancio y una mirada crítica sobre su propio trabajo.

La tierra del pecado Netflix 2

Junto a ella apareció un joven agente sin experiencia en casos de este tipo. La dinámica entre ambos se convirtió en uno de los ejes narrativos de la serie. Mientras Dani aportó conocimiento y desconfianza, su compañero representó la mirada más ingenua, todavía no contaminada por los horrores que suelen emerger en investigaciones de este calibre.

Cuántos episodios tiene La tierra del pecado

Netflix decidió lanzar La tierra del pecado como una miniserie de una sola temporada y cinco episodios. La elección no fue menor. En un contexto donde muchas ficciones se estiran innecesariamente, esta producción optó por la concisión. Cada capítulo tuvo un peso específico dentro del relato general y no hubo subtramas superfluas.

La duración limitada permitió mantener la intensidad y cerrar la historia sin dejar cabos sueltos. Al mismo tiempo, reforzó la sensación de estar ante un relato pensado de principio a fin, sin la presión de extenderse por razones comerciales.

La tierra del pecado Netflix 3

El elenco de la miniserie La tierra del pecado

  • Krista Kosonen
  • Mohamed Nour Oklah
  • Peter Gantman
  • Ceasar Matijasevic
  • Alexander Persson
  • Lisa Lindgren
  • William Jannert
  • Harry Westerlund
  • Wilmer Rosén

El lugar de la serie dentro del catálogo de Netflix

Con La tierra del pecado, la plataforma reafirmó su estrategia de diversificación. Tras despedir una producción masiva como Stranger Things, Netflix necesitaba demostrar que podía seguir ofreciendo contenidos relevantes, aunque de menor escala.

La tierra del pecado Netflix 4

Esta serie no buscó competir en espectacularidad, sino en densidad narrativa y calidad interpretativa. Su público objetivo fue claro: espectadores interesados en el thriller psicológico, el drama policial y las historias europeas con identidad propia.

Además, el estreno se alineó con otros lanzamientos de enero de 2026, consolidando un mes especialmente fuerte para la plataforma. Netflix volvió a demostrar que su catálogo no depende de un solo título, sino de una oferta variada capaz de adaptarse a distintos gustos.

Mirá el tráiler de La tierra del pecado

Redacción A24
Por Redacción A24
