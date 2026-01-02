Ricardo Darín brilla en Netflix con su mejor película y es la más vista de los últimos años

El plan parecía simple. Conseguir las estampillas. Encontrar al comprador adecuado. Cobrar una cifra millonaria. Sin embargo, nada salió como estaba previsto. A medida que avanzó la historia, las traiciones, los engaños y las identidades falsas se multiplicaron, obligando a los personajes a improvisar constantemente.

Nueve Reinas 2

La película construyó su suspenso a partir de la incertidumbre. El espectador nunca tuvo toda la información. Siempre faltó una pieza. Y cuando parecía que todo estaba resuelto, un nuevo giro volvía a cambiar las reglas del juego.

Uno de los grandes aciertos de Nueve Reinas fue el contrapunto entre Ricardo Darín y Gastón Pauls. Pauls interpretó a Juan, un joven estafador que aparentó ingenuidad, pero escondió una ambición que fue creciendo a lo largo del relato. La química entre ambos actores sostuvo gran parte del suspenso y permitió que la historia avanzara con credibilidad.

Nueve reinas 1.jpg

Ricardo Darín en uno de sus papeles más recordados

Hablar de Ricardo Darín en esta película es hablar de una de las actuaciones más celebradas de su carrera. En Nueve Reinas, Darín interpretó a Marcos, un estafador experimentado, carismático y tan encantador como peligroso. El personaje se movió con naturalidad entre la picardía, la manipulación y la ambigüedad moral.

La crítica destacó, en su momento, la capacidad del actor para sostener la película casi por completo sobre sus hombros. Años después, esa valoración se mantuvo intacta. La actuación de Darín en este film quedó a la altura de otros títulos fundamentales de su trayectoria, como El secreto de sus ojos, El hijo de la novia y Relatos Salvajes.

Nueve reinas 2.jpg

El legado de Fabián Bielinsky con "Nueve Reinas" y "El Aura"

El director Fabián Bielinsky (El Aura) dejó una huella profunda en el cine argentino con apenas dos películas. Nueve Reinas fue su ópera prima y marcó un antes y un después en el thriller nacional. Su mirada precisa, el control del ritmo narrativo y el respeto por el espectador fueron destacados tanto en Argentina como en el exterior.

El elenco de "Nueve Reinas" con Ricardo Darín

Ricardo Darín

Gastón Pauls

Leticia Brédice

Jorge Noya

Oscar Nuñez

Ignasi Abadal

Tomás Fonzi

Alejandro Awada

Antonio Ugo

Elsa Berenguer

Nueve reinas 3.jpg

Por qué "Nueve Reinas" sigue atrapando en Netflix

En un catálogo que se renueva constantemente, Nueve Reinas logró algo excepcional. Permanecer. Usuarios que buscan thrillers, cine argentino o películas protagonizadas por Ricardo Darín terminan encontrándola. Y una vez que empieza, resulta difícil dejarla.

Netflix potenció esa vigencia al incluirla entre sus sugerencias destacadas, consolidando su lugar como una opción segura para quienes buscan una historia intensa y bien construida.

Tráiler de la película "Nueve Reinas"