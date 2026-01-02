Netflix: Carla Peterson y Nancy Dupláa arrasan con el estreno de una nueva serie de 6 capítulos

Ambas montaron un pequeño negocio de fumigación, una fachada legal que les permitió subsistir y mantenerse al margen de los conflictos que alguna vez las llevaron a prisión. Sin embargo, esa aparente calma se vio alterada cuando aceptaron un trabajo que, desde el primer momento, les generó sospechas. Esa decisión marcó el punto de quiebre de la historia.

A partir de allí, la serie desarrolló un relato en el que las protagonistas comenzaron a presenciar situaciones extrañas, engaños y amenazas veladas. Sin buscarlo, se convirtieron en una suerte de detectives improvisadas, obligadas a leer las señales del entorno y a tomar decisiones que pusieron en juego su libertad recién recuperada.

Uno de los grandes aciertos de El tiempo de las moscas fue la dupla central. Carla Peterson interpretó a Inés, un personaje contenido, observador y marcado por una culpa persistente. Nancy Dupláa, en tanto, dio vida a La Manca, una mujer de carácter fuerte, irónica y con una intuición afilada para detectar peligros.

La dinámica entre ambas sostuvo gran parte del relato. Los diálogos combinaron ironía, silencios incómodos y momentos de complicidad que reforzaron el eje temático de la amistad. Lejos de idealizar el vínculo, la serie mostró tensiones, reproches y miedos compartidos, construyendo personajes verosímiles y humanos.

El tiempo de las moscas está dirigida por Ana Katz (Terapia Alternativa, Una novia errante) y Benjamín Naishtat (Puan, El Jardín de Bronce), y producida por Vanessa Ragone (Elena sabe, Betibú, Las viudas de los jueves). Junto a Peterson y Dupláa, completan el reparto Valeria Lois, Osqui Guzmán, Diego Velázquez, Jimena Anganuzzi, Carlos Belloso y Diego Cremonesi, acompañados de un gran elenco. El guion está a cargo de Gabriela Larralde y Nicolás Diodovich, con la colaboración autoral de Leandro Custo.

Cuántos episodios tiene El tiempo de las moscas

La duración de los seis capítulos, de aproximadamente 30 minutos, se alineó con las tendencias actuales de consumo. La estructura permitió avanzar rápido en la historia sin sacrificar desarrollo de personajes ni atmósferas.

Netflix apostó a un estreno compacto, ideal para quienes buscan una historia cerrada, sin temporadas interminables. En ese contexto, esta serie protagonizada por Carla Peterson y Nancy Dupláa se consolidó como una propuesta accesible y atractiva tanto para el público local como internacional.

La fecha de lanzamiento, el 1 de enero, no fue casual. La plataforma aprovechó el inicio del año para posicionar una producción nacional dentro de su grilla global y reforzar su inversión en contenidos argentinos.

Por qué ver El tiempo de las moscas en Netflix

En un contexto de estrenos constantes, El tiempo de las moscas se destacó por su identidad local y su ambición narrativa. Netflix continuó así con una estrategia que incluyó thrillers, dramas y comedias argentinas que lograron trascender fronteras.

La combinación de nombres conocidos, una autora de prestigio y una historia con tensión sostenida resultó clave para captar la atención desde el primer episodio. La plataforma apostó a que el boca en boca impulsara la serie durante las primeras semanas del año.

