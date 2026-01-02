Netflix: Carla Peterson y Nancy Dupláa arrasan con el estreno de una nueva serie de 6 capítulos. (Foto: Archivo)
Otro estreno argentino en Netflix: llegó una serie protagonizada porCarla Peterson y Nancy Dupláa y marcó el inicio del 2026 con una apuesta fuerte por la ficción nacional. La plataforma incorporó a su catálogo una miniserie grabada íntegramente en Argentina, basada en dos novelas clave de Claudia Piñeiro, y con un elenco que reúne a algunas de las figuras más reconocidas de la actuación local.
El lanzamiento se produjo el 1 de enero y rápidamente se posicionó como una de las opciones más elegidas para maratonear durante el fin de semana.
La producción se titula El tiempo de las moscas y consta de seis episodios de media hora. Desde su anuncio, generó expectativa por el cruce de géneros, el tono narrativo y, sobre todo, por el encuentro protagónico entre Nancy Dupláa y Carla Peterson, dos actrices con trayectorias sólidas y estilos muy definidos que aquí se complementan.
De qué trata El tiempo de las moscas en Netflix
La miniserie se basó en las novelas Tuya y El tiempo de las moscas, escritas por Claudia Piñeiro, una de las autoras argentinas más leídas y adaptadas al audiovisual en los últimos años. La trama siguió a Inés y a La Manca, dos mujeres que compartieron un pasado carcelario y que, una vez en libertad, intentaron reconstruir sus vidas lejos del delito.
Ambas montaron un pequeño negocio de fumigación, una fachada legal que les permitió subsistir y mantenerse al margen de los conflictos que alguna vez las llevaron a prisión. Sin embargo, esa aparente calma se vio alterada cuando aceptaron un trabajo que, desde el primer momento, les generó sospechas. Esa decisión marcó el punto de quiebre de la historia.
A partir de allí, la serie desarrolló un relato en el que las protagonistas comenzaron a presenciar situaciones extrañas, engaños y amenazas veladas. Sin buscarlo, se convirtieron en una suerte de detectives improvisadas, obligadas a leer las señales del entorno y a tomar decisiones que pusieron en juego su libertad recién recuperada.
Carla Peterson y Nancy Dupláa arrasan en Netflix
Uno de los grandes aciertos de El tiempo de las moscas fue la dupla central. Carla Peterson interpretó a Inés, un personaje contenido, observador y marcado por una culpa persistente. Nancy Dupláa, en tanto, dio vida a La Manca, una mujer de carácter fuerte, irónica y con una intuición afilada para detectar peligros.
La dinámica entre ambas sostuvo gran parte del relato. Los diálogos combinaron ironía, silencios incómodos y momentos de complicidad que reforzaron el eje temático de la amistad. Lejos de idealizar el vínculo, la serie mostró tensiones, reproches y miedos compartidos, construyendo personajes verosímiles y humanos.
El tiempo de las moscas está dirigida por Ana Katz (Terapia Alternativa, Una novia errante) y Benjamín Naishtat (Puan, El Jardín de Bronce), y producida por Vanessa Ragone (Elena sabe, Betibú, Las viudas de los jueves). Junto a Peterson y Dupláa, completan el reparto Valeria Lois, Osqui Guzmán, Diego Velázquez, Jimena Anganuzzi, Carlos Belloso y Diego Cremonesi, acompañados de un gran elenco. El guion está a cargo de Gabriela Larralde y Nicolás Diodovich, con la colaboración autoral de Leandro Custo.
El elenco de la serie El tiempo de las moscas
Carla Peterson
Nancy Dupláa
Valeria Lois
Julia Dorto
Osky Guzmán
Jimena Anganuzzi
Diego Velázquez
Carlos Belloso
Ana Castro
Cuántos episodios tiene El tiempo de las moscas
La duración de los seis capítulos, de aproximadamente 30 minutos, se alineó con las tendencias actuales de consumo. La estructura permitió avanzar rápido en la historia sin sacrificar desarrollo de personajes ni atmósferas.
Netflix apostó a un estreno compacto, ideal para quienes buscan una historia cerrada, sin temporadas interminables. En ese contexto, esta serie protagonizada por Carla Peterson y Nancy Dupláa se consolidó como una propuesta accesible y atractiva tanto para el público local como internacional.
La fecha de lanzamiento, el 1 de enero, no fue casual. La plataforma aprovechó el inicio del año para posicionar una producción nacional dentro de su grilla global y reforzar su inversión en contenidos argentinos.
Por qué ver El tiempo de las moscas en Netflix
En un contexto de estrenos constantes, El tiempo de las moscas se destacó por su identidad local y su ambición narrativa. Netflix continuó así con una estrategia que incluyó thrillers, dramas y comedias argentinas que lograron trascender fronteras.
La combinación de nombres conocidos, una autora de prestigio y una historia con tensión sostenida resultó clave para captar la atención desde el primer episodio. La plataforma apostó a que el boca en boca impulsara la serie durante las primeras semanas del año.
