El Gobierno oficializó nuevos cambios en la SIDE y creó una Agencia de Contrainteligencia

¿Cómo funcionará la nueva SIDE?

El decreto ratifica a la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) como órgano superior y rector del sistema. Se eliminan organismos anteriores y la SIDE queda integrada de la siguiente manera:

Servicio de Inteligencia Argentino ( SIA )

) Agencia Nacional de Contrainteligencia ( ANC )

) Agencia Federal de Ciberinteligencia ( AFC )

) Inspectoría General de Inteligencia (IGI)

Según señala el DNU, que deberá ser ratificado por el Congreso, “cada organismo cuenta con autonomía técnica y funcional, pero responde a la conducción política del titular de la SIDE".

La norma elimina a la ex Agencia de Seguridad Nacional (ASN), que había sido creada por Milei y ahora pasa a llamarse Agencia Nacional de Contrainteligencia (ANC). La misma tendrá la misión de “prevenir y detectar amenazas estratégicas internas”.

Además, amplía el concepto de contrainteligencia, incluyendo medidas pasivas obligatorias en todo el sector público.

La reforma crea el Centro Nacional de Ciberseguridad (CNC), bajo la órbita de Jefatura de Gabinete, que oficia de autoridad nacional en ciberseguridad, y diferencia el concepto de ciberseguridad (relativa a la prevención y protección de infraestructuras críticas) del de ciberinteligencia, que analiza amenazas en el ciberespacio.

Los cambios, de acuerdo con un comunicado difundido por la propia SIDE este viernes en la red X, tienen por objetivo generar “mayor centralización a la SIDE, que concentrará el control de los presupuestos de inteligencia, la supervisión de gastos reservados y podrá requerir información a todo el sector público, provincias y la Ciudad de Buenos Aires cuando lo considere.

¿Cómo funcionará la Comunidad de Inteligencia Nacional?

cambios en la Agencia de Inteligencia

El decreto crea además “dos comunidades” de intercambio de información. La Comunidad de Inteligencia Nacional (CITN), que integra a todos los organismos de inteligencia, fuerzas de Seguridad Federales, Fuerzas Armadas y la UIF como ámbito de coordinación y producción de inteligencia.

La segunda es la Comunidad Informativa Nacional (CIFN), que incluye ministerios y organismos civiles, cuya función es aportar información estratégica, sin realizar tareas de inteligencia.

La reforma contempla cambios en la inteligencia militar con la disolución de la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar del Ministerio de Defensa y el traspaso de sus funciones y recursos a la Dirección General de Inteligencia del Estado Mayor Conjunto (DGIEMCO). La intención es "evitar superposiciones y concentrar la inteligencia estratégica militar".

También autoriza a los organismos de inteligencia a proveer su propia seguridad; repeler agresiones contra instalaciones, personal u operaciones y "aprehender personas en casos de flagrancia", dando aviso inmediato a fuerzas de seguridad. Este último cambio generó el rechazo de un sector de la oposición, que reclama que sea revisado por el Congreso y declara inconstitucional ese punto.

En los fundamentos del decreto, el Gobierno refuerza el carácter encubierto de todas las actividades de inteligencia: “Todas las actividades que se realizan en el ámbito de la Inteligencia Nacional revisten carácter encubierto en virtud de su sensibilidad, con el fin de minimizar el Riesgo Estratégico Nacional”.

En tanto, ratifica la prohibición a realizar espionaje por motivos ideológicos, religiosos o políticos o por ejercer influencia sobre partidos, medios u opinión pública.

La designación de los directores de los principales organismos cuentan con rango de secretario y deberán ser informadas a la Comisión Bicameral del Congreso.