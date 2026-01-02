China presentó al ejército más grande del mundo con un desfile monumental

chinajercito3

China presentó también vehículos no tripulados de gran tamaño, entre ellos drones submarinos como el AJX002 que pueden operar bajo el agua, y drones aéreos y terrestres con usos de reconocimiento y combate.

Entre las innovaciones más llamativas estuvieron los sistemas láser de defensa antiaérea y las tecnologías de guerra electrónica y ciberdefensa, que el Estado chino describe como parte de su transición hacia un enfoque militar más tecnológico e integrado.

El desfile fue presidido por el presidente Xi Jinping, acompañado por líderes extranjeros como Vladímir Putin y Kim Jongun, que simbolizaron alianzas estratégicas fuera del tradicional eje occidental.

El acto recibió a más de dos docenas de mandatarios y delegados internacionales, aunque la mayoría de los gobiernos de Occidente no envió representantes.

Las medidas de seguridad en la capital fueron extremas, con restricciones de tránsito, barreras y despliegue militar en toda la zona, y el evento estuvo organizado de tal forma que gran parte del público solo pudo seguirlo por televisión o transmisión en vivo.

Los analistas interpretaron el desfile como una declaración geopolítica: no solo una muestra de orgullo nacional, sino también un mensaje dirigido a rivales y vecinos sobre la capacidad militar y la influencia global de China, en un contexto de tensiones por Taiwán y disputas estratégicas con Estados Unidos y sus aliados regionales.