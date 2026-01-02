China presentó al ejército más grande del mundo con un desfile monumental
China desplegó su ejército más grande en un desfile histórico en Pekín, mostrando misiles intercontinentales, misiles hipersónicos, drones, tanques, vehículos blindados, aviones de combate, helicópteros y tecnología de última generación.
China realizó un desfile militar masivo en la Plaza de Tiananmen, en Pekín, presentado oficialmente como una conmemoración del 80° aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial, pero que también funcionó como una exhibición del poderío de sus fuerzas armadas y su capacidad tecnológica.
Miles de integrantes del Ejército Popular de Liberación marcharon en formación junto a vehículos blindados, artillería pesada y sistemas avanzados de defensa. Aeronaves y helicópteros sobrevolaron la avenida central en formaciones precisas, junto con más de 100 aviones de combate y unidades especializadas.
Una de las características más destacadas fue la presentación pública de una amplia gama de armas y tecnologías militares modernas. El desfile incluyó misiles balísticos intercontinentales (ICBM) como los nuevos DF61 y DF5C, capaces de portar múltiples ojivas y ampliar significativamente el alcance estratégico de China. También se mostró por primera vez la triada nuclear completa del país, con capacidades de lanzamiento desde tierra, mar y aire.
Además de los misiles, se exhibieron armas hipersónicas y antibuque avanzadas, incluyendo modelos de la serie YJ diseñados para atacar grandes buques; estos sistemas representan un salto en la capacidad de ataque naval.
China presentó también vehículos no tripulados de gran tamaño, entre ellos drones submarinos como el AJX002 que pueden operar bajo el agua, y drones aéreos y terrestres con usos de reconocimiento y combate.
Entre las innovaciones más llamativas estuvieron los sistemas láser de defensa antiaérea y las tecnologías de guerra electrónica y ciberdefensa, que el Estado chino describe como parte de su transición hacia un enfoque militar más tecnológico e integrado.
El desfile fue presidido por el presidente Xi Jinping, acompañado por líderes extranjeros como Vladímir Putin y Kim Jongun, que simbolizaron alianzas estratégicas fuera del tradicional eje occidental.
El acto recibió a más de dos docenas de mandatarios y delegados internacionales, aunque la mayoría de los gobiernos de Occidente no envió representantes.
Las medidas de seguridad en la capital fueron extremas, con restricciones de tránsito, barreras y despliegue militar en toda la zona, y el evento estuvo organizado de tal forma que gran parte del público solo pudo seguirlo por televisión o transmisión en vivo.
Los analistas interpretaron el desfile como una declaración geopolítica: no solo una muestra de orgullo nacional, sino también un mensaje dirigido a rivales y vecinos sobre la capacidad militar y la influencia global de China, en un contexto de tensiones por Taiwán y disputas estratégicas con Estados Unidos y sus aliados regionales.