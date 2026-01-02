La extrema medida que tomó China con los preservativos

china-natalidad

Este descenso en el número de habitantes refleja una tendencia demográfica persistente: las defunciones superan a los nacimientos y la tasa de fertilidad se mantiene muy por debajo del nivel de reemplazo generacional, un problema que preocupa tanto a economistas como a planificadores de políticas públicas.

El impuesto a los anticonceptivos se inserta dentro de un paquete de políticas que busca estimular la formación de familias. Entre ellas se incluyen subsidios a familias con hijos, beneficios fiscales para cuidado infantil y servicios de ancianos, y programas que promueven el matrimonio y la crianza.

La medida ha generado debate y críticas. Algunos expertos advierten que subir el costo de métodos anticonceptivos podría ser contraproducente, limitando el acceso a productos esenciales de salud reproductiva. Además, factores como el alto costo de vida y las dificultades para acceder a servicios de cuidado infantil siguen siendo determinantes clave para que las parejas decidan tener hijos.

China enfrenta así un desafío demográfico complejo: incentivar la natalidad sin afectar la salud reproductiva ni limitar el acceso a anticonceptivos, mientras su población continúa envejeciendo y el número de jóvenes en edad reproductiva disminuye