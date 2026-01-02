La extrema medida que tomó China con los preservativos
El gigante asiático aplicó un cambio en la tributación de ciertos productos relacionados con la salud reproductiva.
Con el objetivo de fomentar la natalidad, China aplicó desde el 1° de enero de 2026 un nuevo impuesto sobre preservativos y pastillas anticonceptivas, poniendo fin a una exención fiscal vigente durante más de 30 años. Con esta medida, estos productos ahora tributan el 13% de IVA, la tasa estándar para bienes de consumo en el país.
La exención que ahora se eliminó había sido implementada en los años ’90, en el marco de la política de control de la población que buscaba facilitar el acceso a anticonceptivos y promover su uso como parte de los programas de planificación familiar. Esta medida había permitido que preservativos y pastillas fueran más económicos y accesibles durante más de tres décadas.
La decisión actual se enmarca en una estrategia más amplia del gobierno para fomentar la natalidad, en un contexto de envejecimiento de la población y caída sostenida de nacimientos. En 2024, China registró 9,54 millones de nuevos nacimientos, aunque sigue lejos de las cifras de años anteriores.
Según los datos oficiales publicados por la Oficina Nacional de Estadística, la población total de China se redujo por tercer año consecutivo en 2024, cerrando el año con aproximadamente 1408,28 millones de habitantes, lo que representa una disminución de cerca de 1,39 millones respecto a 2023.
Este descenso en el número de habitantes refleja una tendencia demográfica persistente: las defunciones superan a los nacimientos y la tasa de fertilidad se mantiene muy por debajo del nivel de reemplazo generacional, un problema que preocupa tanto a economistas como a planificadores de políticas públicas.
El impuesto a los anticonceptivos se inserta dentro de un paquete de políticas que busca estimular la formación de familias. Entre ellas se incluyen subsidios a familias con hijos, beneficios fiscales para cuidado infantil y servicios de ancianos, y programas que promueven el matrimonio y la crianza.
La medida ha generado debate y críticas. Algunos expertos advierten que subir el costo de métodos anticonceptivos podría ser contraproducente, limitando el acceso a productos esenciales de salud reproductiva. Además, factores como el alto costo de vida y las dificultades para acceder a servicios de cuidado infantil siguen siendo determinantes clave para que las parejas decidan tener hijos.
China enfrenta así un desafío demográfico complejo: incentivar la natalidad sin afectar la salud reproductiva ni limitar el acceso a anticonceptivos, mientras su población continúa envejeciendo y el número de jóvenes en edad reproductiva disminuye