Furor en Netflix por el estreno de la nueva temporada de su serie más popular y tiene 10 capítulos. (Foto: Archivo)
Desde su llegada al catálogo de Netflix, Emily en París temporada 5 se convirtió en uno de los estrenos más comentados del año. La plataforma lanzó de forma simultánea los diez capítulos de una entrega que retomó la historia justo donde había quedado, pero con un giro narrativo que nadie había anticipado.
Lily Collins regresó al frente de la comedia romántica con una Emily más decidida, expuesta a nuevos romances y desafíos profesionales que redefinieron el rumbo de la serie.
La producción creada por Darren Star apostó esta vez por elevar la apuesta estética y emocional. El relato mantuvo a París como eje simbólico, pero incorporó escenarios italianos que transformaron la dinámica de los personajes. Roma y Venecia funcionaron como catalizadores de conflictos internos, decisiones laborales y vínculos sentimentales que rompieron con lo establecido en temporadas anteriores. El resultado fue una combinación de lujo, deseo y tensión narrativa que explicó por qué la serie volvió a liderar rankings globales.
Netflix confirmó así que la historia de Emily Cooper todavía tenía margen para reinventarse. Lejos de agotarse, la ficción encontró en esta quinta temporada un nuevo punto de equilibrio entre comedia romántica, drama aspiracional y fantasía estética, una fórmula que volvió a capturar a millones de espectadores en todo el mundo.
De qué trata Emily en París temporada 5
La quinta temporada retomó el relato tras el final abierto de la entrega anterior. Emily Cooper, interpretada por Lily Collins, había dejado atrás una etapa marcada por la indecisión y los vínculos cruzados. El intento de consolidar su relación con Gabriel fracasó, y ese quiebre abrió la puerta a un cambio radical en su vida personal y profesional.
En lugar de insistir con lo conocido, la serie mostró a una Emily que avanzó. El traslado a Roma no fue solo geográfico, sino simbólico. Allí asumió un rol de mayor responsabilidad dentro de la agencia Grateau, enfrentando obstáculos que pusieron a prueba su capacidad de liderazgo.
Este enfoque renovado permitió que Emily en París temporada 5 se sintiera distinta sin perder su esencia. La protagonista siguió siendo optimista y ambiciosa, pero el contexto la obligó a madurar. Esa evolución fue uno de los elementos más celebrados por la audiencia, que encontró en la nueva entrega un relato más complejo y emocionalmente intenso.
Uno de los aspectos que más comentarios generó fue el desarrollo sentimental de la protagonista. Tras cerrar definitivamente su historia con Gabriel, Emily avanzó en una relación con Marcello, el personaje interpretado por Eugenio Franceschini. Este vínculo se presentó como una alternativa real, lejos del clásico triángulo amoroso que había dominado temporadas anteriores.
París sigue siendo el corazón, pero Italia marca el pulso
Aunque el título de la serie remite de forma directa a la capital francesa, la quinta temporada amplió su universo visual. París continuó siendo el escenario central, con su moda, sus cafés y su ritmo sofisticado, pero Italia se convirtió en un segundo eje narrativo de peso.
Roma apareció como el espacio donde Emily intentó reconstruirse. Las escenas ambientadas en la ciudad mostraron una estética diferente, más cálida y visceral, que contrastó con la elegancia parisina. Venecia, en tanto, funcionó como un escenario clave para momentos decisivos, cargados de simbolismo y tensión emocional.
Esta combinación de paisajes no fue un simple recurso turístico. Netflix utilizó las ciudades como reflejo del estado interno de los personajes. Mientras París representó lo conocido y lo seguro, Italia encarnó el riesgo, el deseo y la posibilidad de empezar de nuevo. Esa dualidad sostuvo buena parte del atractivo de la temporada.
El elenco de la serie y las nuevas incorporaciones
El reparto principal regresó casi en su totalidad. Lily Collins volvió a encarnar a Emily Cooper, acompañada por Philippine Leroy Beaulieu como Sylvie Grateau y Ashley Park como Mindy Chen. Lucas Bravo retomó su papel de Gabriel, mientras Lucien Laviscount hizo lo propio con Alfie Peterson.
Eugenio Franceschini se consolidó como Marcello, el nuevo interés amoroso que marcó un punto de inflexión en la historia. A ellos se sumaron personajes ya conocidos como Julien, Luc y Nicolas de Léon, que aportaron continuidad al universo de la serie.
La quinta temporada también presentó nuevas figuras. Bryan Greenberg se incorporó como Jake, Michèle Laroque interpretó a Yvette y Minnie Driver sorprendió en el papel de la princesa Jane, amiga de Sylvie e integrante de la realeza. Estas incorporaciones renovaron la dinámica interna y abrieron nuevas líneas narrativas.