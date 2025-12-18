Fátima Florez aclaró cuál es su vínculo actual con Javier Milei tras los rumores de reconciliación: "Elijo..."
Fátima Florez habló con PrimiciasYa sobre dos pilares de su vida: sus relaciones amorosas —con especial foco en la más comentada, la que la vinculó con Javier Milei— y los desafíos laborales que se le presentan de cara a una nueva temporada de verano en Mar del Plata.
Mientras ajusta los últimos detalles de lo que será un nuevo debut en la temporada de Mar del Plata, Fátima Florez habló en exclusiva con PrimiciasYa e hizo un balance de este cierre de 2025, además de referirse a todo lo que se habló a lo largo del año sobre su vínculo sentimental con Javier Milei.
Que volvieron, que no volvieron, que se están viendo, que ya no, que existen mensajes… una verdadera montaña rusa de rumores se desató desde que el Presidente puso fin a su vínculo con Yuyito González en abril de este año. En ese contexto y con la mente puesta en su obra Fátima Universal, ¿qué dijo la artista al respecto?
"Se habló mucho, tantas cosas. De verdad, tomé la decisión de proteger temas de mi intimidad. No hay necesidad de contar todo ni de exponerlo. Estuve muy expuesta. No me arrepiento, porque me dio un crecimiento enorme y me enseñó a manejarme en determinadas situaciones. Pero hoy elijo esto. Tengo un montón de cosas para contar de lo laboral, que es por lo que la gente me elige hace 20 años. Las cosas personales, cuidarlas un poco", reflexionó Florez acerca de los comentarios que la vincularon con el mandatario.
Sobre cómo quedó la relación, explicó: "El vínculo es bueno. No voy a entrar en detalles porque es protegerme a mí. No volvimos, ahí queda".
Respecto de la obra, y con la adrenalina propia de la previa al estreno, reconoció que llega a esta nueva temporada con más experiencia, agradecida por el camino recorrido y con la emoción intacta de volver a encontrarse cara a cara con el público, ese termómetro infalible que cada verano la acompaña y la consagra.
"Un verano más en Mar del Plata. Increíble cómo pasó el año y ya estoy con las valijas, yéndome. El 26 de diciembre estrenamos Fátima Universal, este nuevo show que le hace honor al nombre, que tiene de todo y no le falta nada", anunció Fátima, contenta por este proyecto.
Sobre cómo será la obra, explicó: "El público se va a encontrar con un show muy fuerte, de alto impacto, explosivo, con las mujeres más icónicas, tanto en lo actoral: actrices famosas, cantantes, no cantantes, nacionales e internacionales; cuadros icónicos del music hall, Karol G, Cazzu, Valeria Lynch; de política y farándula"
Después de haber contado cómo está su relación con Milei, no le cerró las puertas a la posibilidad de un amor de verano. "Ahora estoy a full con el estreno de la obra. Sabemos que las primeras funciones son para terminar de aceitar y ajustar detalles. El corazón está puesto en eso. Si tiene que pasar algo, que fluya", concluyó.
Cómo será la obra de Fátima Florez
Mar del Plata se prepara para vivir una temporada de verano a pura adrenalina y grandes apuestas teatrales, y Fátima Florez ya tiene todo listo para subirse al escenario con una propuesta que promete dar que hablar. La humorista desembarca en La Feliz con un espectáculo totalmente renovado, producido por Pardo Producciones, que lleva por nombre Fátima – Universal y que contará con la participación especial de Marcelo Polino.
El estreno está previsto para el viernes 26 de diciembre, con funciones de martes a domingos a las 22 horas en el tradicional Teatro Roxy, uno de los escenarios más emblemáticos de la ciudad. La apuesta combina ritmo, impacto visual y un despliegue artístico pensado para sorprender desde el primer minuto.
En Fátima – Universal, la artista desplegará todo su talento en una experiencia que mezcla humor, emoción y virtuosismo. A lo largo del show, interpretará más de 25 personajes en vivo, con cambios de vestuario vertiginosos y transformaciones que se realizan a la vista del público en cuestión de segundos.
A su lado, Polino aportará su sello inconfundible. Con su estilo directo y sin filtros, será protagonista de un segmento especial en el que promete decir todo lo que piensa, convirtiéndose en uno de los momentos más esperados del espectáculo.
La propuesta se completa con tecnología de última generación, banda en vivo, un potente cuerpo de bailarines y bailarinas y la participación especial del grupo folklórico revelación Pampas Bravas, que suma identidad y energía al show.
Pensado para reír, emocionarse y sorprenderse, el espectáculo se perfila como una de las grandes opciones teatrales del verano marplatense, ideal para disfrutar en familia durante las noches de vacaciones en La Feliz.