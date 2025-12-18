Fátima Florez aclaró cuál es su vínculo actual con Javier Milei tras los rumores de reconciliación: "Elijo..."

Fátima Florez 1

Respecto de la obra, y con la adrenalina propia de la previa al estreno, reconoció que llega a esta nueva temporada con más experiencia, agradecida por el camino recorrido y con la emoción intacta de volver a encontrarse cara a cara con el público, ese termómetro infalible que cada verano la acompaña y la consagra.

"Un verano más en Mar del Plata. Increíble cómo pasó el año y ya estoy con las valijas, yéndome. El 26 de diciembre estrenamos Fátima Universal, este nuevo show que le hace honor al nombre, que tiene de todo y no le falta nada", anunció Fátima, contenta por este proyecto.

Sobre cómo será la obra, explicó: "El público se va a encontrar con un show muy fuerte, de alto impacto, explosivo, con las mujeres más icónicas, tanto en lo actoral: actrices famosas, cantantes, no cantantes, nacionales e internacionales; cuadros icónicos del music hall, Karol G, Cazzu, Valeria Lynch; de política y farándula"

Después de haber contado cómo está su relación con Milei, no le cerró las puertas a la posibilidad de un amor de verano. "Ahora estoy a full con el estreno de la obra. Sabemos que las primeras funciones son para terminar de aceitar y ajustar detalles. El corazón está puesto en eso. Si tiene que pasar algo, que fluya", concluyó.

Cómo será la obra de Fátima Florez

Mar del Plata se prepara para vivir una temporada de verano a pura adrenalina y grandes apuestas teatrales, y Fátima Florez ya tiene todo listo para subirse al escenario con una propuesta que promete dar que hablar. La humorista desembarca en La Feliz con un espectáculo totalmente renovado, producido por Pardo Producciones, que lleva por nombre Fátima – Universal y que contará con la participación especial de Marcelo Polino.

El estreno está previsto para el viernes 26 de diciembre, con funciones de martes a domingos a las 22 horas en el tradicional Teatro Roxy, uno de los escenarios más emblemáticos de la ciudad. La apuesta combina ritmo, impacto visual y un despliegue artístico pensado para sorprender desde el primer minuto.

En Fátima – Universal, la artista desplegará todo su talento en una experiencia que mezcla humor, emoción y virtuosismo. A lo largo del show, interpretará más de 25 personajes en vivo, con cambios de vestuario vertiginosos y transformaciones que se realizan a la vista del público en cuestión de segundos.

A su lado, Polino aportará su sello inconfundible. Con su estilo directo y sin filtros, será protagonista de un segmento especial en el que promete decir todo lo que piensa, convirtiéndose en uno de los momentos más esperados del espectáculo.

La propuesta se completa con tecnología de última generación, banda en vivo, un potente cuerpo de bailarines y bailarinas y la participación especial del grupo folklórico revelación Pampas Bravas, que suma identidad y energía al show.

Pensado para reír, emocionarse y sorprenderse, el espectáculo se perfila como una de las grandes opciones teatrales del verano marplatense, ideal para disfrutar en familia durante las noches de vacaciones en La Feliz.

