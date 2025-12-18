En vivo Radio La Red
Policiales
Pelea
Autopista
VIDEO VIRAL

La pelea en plena autopista entre un motociclista y un auto: "Arrancá porque te..."

Un violento episodio de tránsito quedó registrado en video cuando una discusión entre un motociclista y el conductor de un auto escaló hasta una pelea en plena calzada

Un violento episodio de tránsito ocurrido en la autopista Buenos Aires–La Plata, en sentido a la Capital, sorprendió a los conductores que circulaban por la zona. Un motociclista y el conductor de un auto protagonizaron una fuerte discusión que escaló hasta una pelea en plena calzada, luego de una maniobra que el motociclista consideró peligrosa.

Según relató el propio motociclista, el automovilista habría intentado encerrarlo contra la banquina mientras circulaban. La situación derivó en una detención inesperada en uno de los carriles de la autopista y en un enfrentamiento verbal y físico que quedó registrado en un video filmado por otro motociclista que venía detrás.

En la grabación se percibe la tensión del momento. El testigo, mientras registraba la escena, expresó su preocupación por la actitud del conductor del auto y lanzó: “Está re loco este chabón”, en un intento por describir la peligrosidad de lo que estaba ocurriendo.

Las imágenes muestran al motociclista frenando en medio del tránsito, con camiones, camionetas y autos pasando a escasa distancia. En ese contexto, comenzó a patear y golpear el vehículo y, cuando el automovilista bajó la ventanilla, le arrojó un golpe de puño.

El intercambio de gritos quedó registrado en el video. “Se viene haciendo el loco con el auto este, ¿qué, sos muy guapo con el auto?”, reclamaba el motociclista delante de otros conductores. La situación se volvió aún más tensa con amenazas directas: “Tomatelá, arrancá porque te hago mierda. Arrancá, tomatelá”.

Visiblemente alterado, el motociclista agregó: “Me quiere amenazar con el auto de vuelta ahora cuando arranque”, y segundos después remató: “Se te raya un poco el auto, a mí me matás, bobito”.

También hubo reproches por la maniobra que habría originado el conflicto: “Si vos no pasás por la banquina, ¿para qué carajo te metés por la banquina, si no pasás, boludo? Me quisiste encerrar contra la banquina”.

Ante el riesgo evidente, el motociclista que filmaba intentó advertir a otros automovilistas para evitar un accidente mayor y pidió precaución a quienes circulaban por el lugar. En el registro se lo escucha alertar: “Los van a pasar por arriba, hermano, están re locos”.

El enfrentamiento terminó cuando el motociclista retomó la marcha y, poco después, el auto también se alejó del lugar. Pese a la violencia y el peligro generado en plena autopista no se radicó ninguna denuncia formal.

La pelea en Almagro

Otro episodio de violencia vial se registró en el barrio porteño de Almagro, donde un conflicto entre un automovilista y un motociclista derivó en una pelea que también fue filmada por un testigo.

El hecho ocurrió el lunes pasado cerca de las 20.30 en la esquina de Gallo y Guardia Vieja, a metros del Shopping Abasto, en un contexto de intenso tránsito.

En las imágenes se observa cómo el motociclista, detenido por la luz roja del semáforo, atacó con su casco a un Fiat Cronos gris. Durante la agresión, gritaba de manera reiterada: “¡Bajate la concha de tu madre, bajate!”, arrancó el espejo retrovisor izquierdo y dañó parte del parabrisas del vehículo.

El automovilista respondió aplicándole gas pimienta en el rostro al motociclista, en medio del forcejeo.

Personal de la Comisaría Comunal 5A de la Policía de la Ciudad acudió al lugar tras un llamado al 911 realizado por un vecino que alertó sobre la pelea. Sin embargo, cuando los efectivos arribaron, ambos involucrados ya se habían retirado y no se presentó ninguna denuncia. Hasta el momento, no trascendió cómo terminó el enfrentamiento.

