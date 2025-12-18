La ONU designó a una jurista argentina para investigar crímenes de lesa humanidad en Venezuela
María Eloísa Quintero lideró equipos técnicos y académicos dedicados al análisis multidisciplinario de graves violaciones de derechos humanos.
El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas formalizó este jueves la designación de la argentina María Eloísa Quintero como nueva integrante de la misión internacional encargada de investigar presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Cuenta con más de 25 años de experiencia como docente en distintos países de América Latina.
Quintero se incorporará junto a la canadiense Alex Neve a la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela, que es presidida por la jurista portuguesa Marta Valiñas. Ambas reemplazan al chileno Francisco Cox Vial y a la argentina Patricia Tappatá Valdéz, quienes integraban anteriormente el organismo.
La misión fue creada el 27 de septiembre de 2019 mediante la resolución 42/25 del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, con el objetivo de examinar y documentar violaciones a los derechos humanos cometidas en Venezuela desde 2014. En ese marco, el organismo internacional prorrogó recientemente su mandato hasta octubre de 2026.
Quién es María Eloísa Quintero
Según la biografía oficial difundida por la ONU, María Eloísa Quintero es doctora en Derecho por la Universidad Austral y licenciada en Derecho por la Universidad Nacional del Litoral. Cuenta con más de 25 años de experiencia como docente e investigadora en distintos países de América Latina y es especialista en investigación de casos complejos.
A lo largo de su trayectoria, lideró equipos técnicos y académicos dedicados al análisis multidisciplinario de graves violaciones de derechos humanos, así como investigaciones penales vinculadas al crimen organizado, la corrupción, la desaparición forzada, la trata de personas, la migración y el lavado de activos, entre otros delitos.
Quintero desarrolló tareas profesionales en México, Guatemala, El Salvador, Honduras y Colombia. Durante más de una década fue investigadora principal del Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE) y, desde 2017 hasta su cierre, se desempeñó como jefa del Departamento de Investigación y Litigios de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). En ese rol, lideró más de 60 investigaciones penales contra funcionarios públicos, redes políticas y económicas ilícitas, cuerpos ilegales y estructuras clandestinas de seguridad.
Además, colaboró con la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD) y realizó estancias de investigación predoctoral en la Universidad de Bonn, en Alemania, y en las universidades de Sevilla, Castilla-La Mancha y Barcelona, en España.
Autora de libros y artículos especializados, es fundadora y codirectora de PANORÁMICA, el Centro Internacional de Expertos en Investigación y Análisis de Casos Complejos. También se desempeña como profesora de la Universidad Panamericana de México y de otras instituciones académicas de la región.