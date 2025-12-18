La ONU designó a una jurista argentina para investigar crímenes de lesa humanidad en Venezuela. 

A lo largo de su trayectoria, lideró equipos técnicos y académicos dedicados al análisis multidisciplinario de graves violaciones de derechos humanos, así como investigaciones penales vinculadas al crimen organizado, la corrupción, la desaparición forzada, la trata de personas, la migración y el lavado de activos, entre otros delitos.

Quintero desarrolló tareas profesionales en México, Guatemala, El Salvador, Honduras y Colombia. Durante más de una década fue investigadora principal del Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE) y, desde 2017 hasta su cierre, se desempeñó como jefa del Departamento de Investigación y Litigios de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). En ese rol, lideró más de 60 investigaciones penales contra funcionarios públicos, redes políticas y económicas ilícitas, cuerpos ilegales y estructuras clandestinas de seguridad.

onu-banderajpg El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas formalizó este jueves la designación de la argentina.

Además, colaboró con la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD) y realizó estancias de investigación predoctoral en la Universidad de Bonn, en Alemania, y en las universidades de Sevilla, Castilla-La Mancha y Barcelona, en España.

Autora de libros y artículos especializados, es fundadora y codirectora de PANORÁMICA, el Centro Internacional de Expertos en Investigación y Análisis de Casos Complejos. También se desempeña como profesora de la Universidad Panamericana de México y de otras instituciones académicas de la región.