La tasa de desempleo descendió al 6,6% en el tercer trimestre

El informe precisó que el 71,9% de los ocupados son asalariados y que, dentro de ese grupo, el 36,7% no cuenta con descuento jubilatorio, lo que da cuenta de que pertenece al sector informal. Entre los asalariados informales, el 13,9% realiza aportes por cuenta propia. En términos generales, la tasa de informalidad alcanzó al 43,3% de la población ocupada, apenas por encima del registro del trimestre anterior (43,2%).

En cuanto a la presión sobre el mercado laboral —que incluye a los desocupados y a los ocupados que demandan más trabajo o estarían disponibles para hacerlo—, el indicador se ubicó en 28,7% entre julio y septiembre, con una baja tanto en la comparación interanual como frente al trimestre previo.

Qué pasó a nivel regional

A nivel regional, las mayores tasas de actividad se registraron en la región Pampeana (49,8%), el Gran Buenos Aires (49,5%) y Cuyo (47,6%), mientras que el Noreste presentó el nivel más bajo, con 43,6%. En términos de desocupación, la región Pampeana mostró el porcentaje más alto, con 7,5%, seguida por el Gran Buenos Aires, con 6,8%, mientras que el Noroeste registró el menor nivel, con 4,7%.

El informe también destacó diferencias por edad y género: el grupo más afectado por el desempleo fue el de las mujeres de entre 14 y 29 años, con una tasa del 12,7%.