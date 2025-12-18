En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Economía
Desempleo
INDEC
INDEC

La tasa de desempleo descendió al 6,6% en el tercer trimestre

El Indec informó que la tasa de desempleo cayó al 6,6% en el tercer trimestre, con una baja tanto frente al trimestre anterior como en la comparación interanual.

La tasa de desempleo descendió al 6,6% en el tercer trimestre
Leé también El desempleo fue de 6,4% y afectó a más de 1,4 millones de personas en el último trimestre de 2024
Cae la tasa de desempleo según el INDEC.

El informe de Mercado de Trabajo, elaborado a partir de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), mostró además una mejora en los niveles de empleo. La tasa de ocupación alcanzó el 45,4%, lo que implicó un avance respecto del trimestre previo y una 0,4 puntos porcentuales (p.p) por encima de la comparación con igual período del año pasado, en la que había marcado 45%. En paralelo, la tasa de actividad también mostró un repunte y llegó al 48,6%.

El relevamiento oficial se realiza sobre 31 aglomerados urbanos y, en ese universo, el Indec estimó que millón de personas se encontraban desocupadas, sobre una población económicamente activa de 14,6 millones.

indec empleo

El informe precisó que el 71,9% de los ocupados son asalariados y que, dentro de ese grupo, el 36,7% no cuenta con descuento jubilatorio, lo que da cuenta de que pertenece al sector informal. Entre los asalariados informales, el 13,9% realiza aportes por cuenta propia. En términos generales, la tasa de informalidad alcanzó al 43,3% de la población ocupada, apenas por encima del registro del trimestre anterior (43,2%).

En cuanto a la presión sobre el mercado laboral —que incluye a los desocupados y a los ocupados que demandan más trabajo o estarían disponibles para hacerlo—, el indicador se ubicó en 28,7% entre julio y septiembre, con una baja tanto en la comparación interanual como frente al trimestre previo.

Qué pasó a nivel regional

A nivel regional, las mayores tasas de actividad se registraron en la región Pampeana (49,8%), el Gran Buenos Aires (49,5%) y Cuyo (47,6%), mientras que el Noreste presentó el nivel más bajo, con 43,6%. En términos de desocupación, la región Pampeana mostró el porcentaje más alto, con 7,5%, seguida por el Gran Buenos Aires, con 6,8%, mientras que el Noroeste registró el menor nivel, con 4,7%.

El informe también destacó diferencias por edad y género: el grupo más afectado por el desempleo fue el de las mujeres de entre 14 y 29 años, con una tasa del 12,7%.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Desempleo INDEC
Notas relacionadas
El desempleo subió al 7,9% y aumentó 1,5 puntos frente al cierre de 2024
Prestación por Desempleo: así podés cobrar hasta $322.000 por mes en ANSES
El riesgo país tocó el menor nivel desde 2018 y los ADRs argentinos subieron hasta 9% en Wall Street
-

Últimas Noticias

Más sobre Economía

Más sobre Economía

Te puede interesar