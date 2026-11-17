Además de Coronado, el reparto contará con Jaime Lorente, Aura Garrido, Isaac Díaz y otros reconocidos intérpretes españoles. La dirección estará a cargo de Daniel Calparsoro, un realizador con experiencia en producciones vinculadas con la acción y el suspenso.

De qué trata Jotadé, la nueva apuesta policial de Netflix

La historia de Jotadé girará alrededor de un policía que se aleja considerablemente del perfil tradicional de los investigadores televisivos. Su personalidad descarada, su inteligencia y su particular manera de relacionarse con los demás serán algunas de las características que definirán al protagonista.

El personaje tendrá una forma de trabajar que no siempre respetará las formalidades ni los procedimientos habituales. Sin embargo, contará con habilidades que lo convertirán en un investigador especialmente valioso para resolver situaciones complejas.

Su vida cambiará cuando reciba el encargo de esclarecer un crimen brutal. Lo que inicialmente parecerá una investigación relativamente delimitada terminará revelando una trama mucho más peligrosa.

A medida que avance con las averiguaciones, el protagonista descubrirá que detrás del asesinato existe una organización criminal con capacidad para amenazar a quienes intenten descubrir sus actividades.

La investigación lo obligará a enfrentarse a diferentes sospechosos, intereses enfrentados y situaciones que pondrán a prueba tanto su capacidad profesional como su resistencia personal.

José Coronado será una de las figuras en el thriller español

La participación de José Coronado genera especial interés entre los espectadores que siguieron sus anteriores trabajos en producciones españolas.

Entre sus trabajos más conocidos dentro del universo de las series se encuentran Entrevías, Legado y La chica de nieve.

En esta oportunidad, Coronado interpretará a Hilario Garza, un mafioso que tendrá un lugar determinante dentro del conflicto central.

Su incorporación volverá a situarlo dentro de una producción policial, un terreno en el que ya participó en diferentes oportunidades y donde consiguió consolidar una presencia reconocible para el público.

Quiénes integran el elenco completo de Jotadé con Coronado

El thriller policiaco está protagonizado por Isaac Díaz, que da vida a Jotadé, junto a Aura Garrido (El Ministerio del Tiempo, El inocente) en el papel de Lucía, Jose Coronado (El problema final, Los creyentes) como Hilario Garza y Jaime Lorente (La casa de papel, Élite) como Tony Garza. Completan el reparto María de Nati (Entrevías, El buen patrón), Alberto Olmo (Montecristo, Un lío de millones), Melania Cruz, Carmen Avilés, Moreno Borja (Cien años de soledad, Carmen y Lola), Rafaela León (Carmen y Lola), Antonio Zafra y Álvaro Rico (El jardinero, El homenaje), con la colaboración especial de Javier Gutiérrez (La isla mínima, Campeones).

Cuántos capítulos tendrá Jotadé y cuándo se estrenará en Netflix

Uno de los datos que ya se conocen sobre la producción es su extensión. Jotadé tendrá cuatro capítulos, por lo que será una miniserie de duración limitada.

La plataforma confirmó el comienzo del rodaje y dio a conocer los nombres de los principales integrantes del elenco. Sin embargo, todavía no anunció una fecha oficial de estreno.