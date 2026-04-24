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Jubilados de ANSES en mayo: se estableció el haber mínimo de $393.250 tras la suba por movilidad

Se oficializó el porcentaje de actualización que aplicará la Administración Nacional de la Seguridad Social para el próximo ciclo de pagos. Según el Índice de Precios al Consumidor registrado por el INDEC, las prestaciones previsionales recibirán un ajuste del 3,38% durante el quinto mes del año.

Jubilados de ANSES en mayo: se estableció el haber mínimo de $393.250 tras la suba por movilidad

Jubilados de ANSES en mayo: se estableció el haber mínimo de $393.250 tras la suba por movilidad

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ajustará los haberes del sector pasivo en mayo de 2026 bajo el esquema de movilidad mensual vigente. Al procesarse el dato de inflación correspondiente a marzo, se determinó que el aumento de jubilados de ANSES será del 3,38%. Esta cifra se aplicará sobre los montos liquidados en abril, elevando el piso de ingresos para los beneficiarios del régimen general de previsión social.

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Con el nuevo porcentaje, el haber mínimo de mayo se sitúa en $393.250,17. Asimismo, se proyecta la continuidad del bono extraordinario de $70.000, el cual se encuentra contemplado dentro de las partidas del presupuesto nacional para el presente ejercicio. Al unificar ambos conceptos, los jubilados que perciben la escala inferior de la Administración Nacional de la Seguridad Social contarán con un ingreso total de $463.250,17 el próximo mes.

El esquema de haberes máximos también presenta variaciones técnicas, alcanzando un tope de $2.645.600. Se informa que, si bien los montos surgen del cálculo oficial sobre el IPC, la formalización definitiva del aumento de jubilados de ANSES se completará con la publicación de la resolución pertinente en el Boletín Oficial, trámite que habilita el inicio del cronograma de pagos de la Administración Nacional de la Seguridad Social.

¿Cómo se integra el pago total para jubilados en mayo?

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Jubilados de ANSES en mayo: se estableció el haber mínimo de $393.250 tras la suba por movilidad

Se informa que la liquidación de la Administración Nacional de la Seguridad Social para mayo de 2026 contempla dos componentes principales. El primero es el haber previsional con el 3,38% de aumento, que para la mínima queda en $393.250,17. El segundo componente es el refuerzo de $70.000, suma que se mantiene estable en términos nominales y alcanza a quienes perciben haberes mínimos y pensiones no contributivas.

Se establece que el ingreso unificado resultante de $463.250,17 será depositado en una sola jornada según la terminación del DNI. La Administración Nacional de la Seguridad Social coordina estos depósitos con las entidades bancarias para asegurar que los beneficiarios dispongan de la totalidad de los fondos, incluyendo tanto el haber contributivo como el bono extraordinario ratificado mensualmente por decreto.

¿Cuál es la relación entre los haberes y la canasta básica?

Se confirma que los indicadores de consumo marcan un escenario complejo para el sector previsional. Según mediciones especializadas en consumo de adultos mayores, la canasta básica alcanzó en la última medición los $1.824.682. Al comparar este dato con el haber mínimo de mayo de la Administración Nacional de la Seguridad Social, se observa que el ingreso de $463.250,17 representa aproximadamente el 25% del valor total de dicha canasta.

Se informa que este cálculo de la canasta básica contempla gastos en vivienda, servicios y mantenimiento del hogar, pero excluye el pago de alquileres. En el caso de los beneficiarios de la Administración Nacional de la Seguridad Social que perciben el haber máximo de $2.645.600, el remanente por encima de la canasta básica suele destinarse a cubrir costos habitacionales no incluidos en el índice de necesidades básicas.

¿Qué prestaciones de PAMI están garantizadas en mayo?

Se informa que la obra social nacional mantiene el flujo de fondos previsto para la atención de sus 5.400.000 afiliados. La Administración Nacional de la Seguridad Social y el Ministerio de Economía coordinan las partidas para que las prestaciones médicas y la entrega de medicamentos no sufran interrupciones durante el mes de mayo de 2026, asegurando la continuidad de los servicios de salud para jubilados y pensionados.

Se establece que el sistema de descuentos del PAMI funciona de forma complementaria al haber de la Administración Nacional de la Seguridad Social. Los beneficiarios mantienen el acceso a programas de cobertura total en fármacos específicos, lo que representa una transferencia indirecta de recursos que ayuda a compensar los gastos fijos mensuales de los hogares que perciben la jubilación mínima o pensiones no contributivas.

¿Cómo se define el cronograma de ANSES para el próximo mes?

Se informa que el calendario de pagos de mayo de 2026 comenzará oficialmente el lunes 11. La Administración Nacional de la Seguridad Social determinó este inicio basándose en la disposición de días hábiles del sistema financiero. Las acreditaciones comenzarán con las Pensiones No Contributivas (PNC) y continuarán con los haberes mínimos de jubilación, siguiendo estrictamente el último número del documento de identidad.

Se establece que los titulares pueden verificar su liquidación mediante la plataforma Mi ANSES, donde se detallará el impacto del incremento del 3,38%. La Administración Nacional de la Seguridad Social recomienda el uso de medios electrónicos para el cobro, recordando que el bono de $70.000 se acredita de forma automática junto con el haber actualizado, sin necesidad de trámites previos en las delegaciones del organismo.

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