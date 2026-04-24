Alerta en Boca: se confirmó la gravedad de la lesión de Ander Herrera y hay preocupación

Cuántas lesiones tuvo Ander Herrera desde que llegó a Boca

La situación física del exjugador del Manchester United y PSG se ha vuelto una preocupación constante en La Ribera. Desde su arribo a Boca en 2025, el volante español ha sufrido seis problemas musculares, una cifra elevada que le ha impedido sostener la regularidad deseada.

En lo que va de este 2026, Herrera ya había padecido un desgarro grado 1 en el recto anterior del muslo derecho. Cuando parecía haber dejado atrás los inconvenientes físicos, esta nueva recaída en el isquiotibial izquierdo vuelve a poner bajo la lupa su estado atlético, demostrando que, si bien su calidad técnica y su pasión por el club están fuera de discusión, su físico sigue siendo el gran obstáculo en su etapa en la institución.

Quién reemplazará a Ander Herrera en el equipo de Úbeda

Con la ausencia confirmada del español, el entrenador de Boca deberá buscar alternativas para mantener el nivel de la rotación en el mediocampo. Aunque el plantel cuenta con variantes, la baja de Herrera se siente especialmente por lo simbólico y lo estratégico, ya que el volante había logrado una continuidad que le permitía ser el eje del equipo en los segundos tiempos. Ahora, el cuerpo médico trabajará intensamente para que el jugador pueda regresar en plenitud de cara a las instancias decisivas que afrontará el Xeneize en las próximas semanas.