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Alerta en Boca: se confirmó la gravedad de la lesión de Ander Herrera y hay preocupación

Tras el susto en la previa del partido ante Defensa y Justicia, los estudios médicos ratificaron la lesión que sufrió el mediocampista español. ¿Cuánto tiempo estará fuera de las canchas?

Alerta en Boca: se confirmó la gravedad de la lesión de Ander Herrera y hay preocupación

Lo que asomaba como una simple molestia durante la entrada en calor en Florencio Varela terminó de transformarse en una noticia desalentadora para el mundo xeneize. Ander Herrera sufrió una importante lesión muscular en el isquiotibial izquierdo y Boca lo perderá por varias semanas, justo en el momento en que el volante español había logrado afianzarse como una pieza clave del recambio.

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Los estudios realizados este viernes, luego de la contundente victoria ante el "Halcón", ratificaron que el vasco padece un desgarro grado 2. Esta confirmación representa un freno abrupto para el futbolista, quien venía ganando protagonismo y se había convertido en el "jugador número 12" de Claudio Úbeda, siendo habitualmente la primera opción de cambio para aportar experiencia y equilibrio en la mitad de la cancha.

Cuánto tiempo estará Ander Herrera sin jugar en Boca

Debido a la gravedad de la lesión (grado 2), los plazos médicos estiman que Herrera tendrá como mínimo un mes de recuperación. Esta baja le genera un nuevo dolor de cabeza al cuerpo técnico, ya que el mediocampista se perderá compromisos fundamentales de cara al cierre del semestre, en un tramo donde el equipo buscaba consolidar su funcionamiento con el aporte de su liderazgo y orden táctico.

Cuántas lesiones tuvo Ander Herrera desde que llegó a Boca

La situación física del exjugador del Manchester United y PSG se ha vuelto una preocupación constante en La Ribera. Desde su arribo a Boca en 2025, el volante español ha sufrido seis problemas musculares, una cifra elevada que le ha impedido sostener la regularidad deseada.

En lo que va de este 2026, Herrera ya había padecido un desgarro grado 1 en el recto anterior del muslo derecho. Cuando parecía haber dejado atrás los inconvenientes físicos, esta nueva recaída en el isquiotibial izquierdo vuelve a poner bajo la lupa su estado atlético, demostrando que, si bien su calidad técnica y su pasión por el club están fuera de discusión, su físico sigue siendo el gran obstáculo en su etapa en la institución.

Quién reemplazará a Ander Herrera en el equipo de Úbeda

Con la ausencia confirmada del español, el entrenador de Boca deberá buscar alternativas para mantener el nivel de la rotación en el mediocampo. Aunque el plantel cuenta con variantes, la baja de Herrera se siente especialmente por lo simbólico y lo estratégico, ya que el volante había logrado una continuidad que le permitía ser el eje del equipo en los segundos tiempos. Ahora, el cuerpo médico trabajará intensamente para que el jugador pueda regresar en plenitud de cara a las instancias decisivas que afrontará el Xeneize en las próximas semanas.

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