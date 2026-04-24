Jubilados de ANSES en mayo: confirman el aumento y bono de $70.000

Se informa que la Administración Nacional de la Seguridad Social iniciará la acreditación de los haberes mínimos el lunes 11 de mayo. Este corrimiento en el inicio del calendario responde a la disposición de los días hábiles tras el feriado del 1° de mayo. Se establece que los jubilados de ANSES en mayo con documentos terminados en 0 serán los primeros en cobrar, seguidos por el resto de las terminaciones de forma correlativa hasta el viernes 22.

El cronograma oficial de la Administración Nacional de la Seguridad Social para los haberes de la mínima es el siguiente: DNI 0 (11/5), DNI 1 (12/5), DNI 2 (13/5), DNI 3 (14/5), DNI 4 (15/5), DNI 5 (18/5), DNI 6 (19/5), DNI 7 (20/5), DNI 8 (21/5) y DNI 9 (22/5). Se confirma que en estas fechas se liquida tanto el haber con el 3,4% de aumento como el bono de refuerzo, acreditándose ambos conceptos en la misma cuenta bancaria de forma automática.

¿Cuándo cobran los jubilados de ANSES que superan la mínima?

Se establece que la Administración Nacional de la Seguridad Social concentra los pagos de los haberes más altos durante la última semana del mes. Debido al feriado del 25 de mayo (Día de la Revolución de Mayo), el esquema para quienes perciben más de $393.250 comenzará el martes 26. Se informa que este grupo también incluye a quienes reciben haberes superiores y, en caso de corresponder, el proporcional del bono hasta alcanzar el tope unificado de ingresos.

Las fechas proyectadas por la Administración Nacional de la Seguridad Social para este sector son: DNI 0 y 1 (26/5), DNI 2 y 3 (27/5), DNI 4 y 5 (28/5), DNI 6 y 7 (29/5), finalizando con los documentos terminados en 8 y 9 el lunes 1 de junio. Se recomienda a los jubilados de ANSES en mayo verificar su liquidación mediante la plataforma Mi ANSES, donde se detalla el impacto del incremento por movilidad y los descuentos de ley aplicados sobre el haber bruto.

¿Cómo impacta el aumento del 3,4% en el ingreso total de mayo?

Se informa que el porcentaje de actualización del 3,4% determinado por la Administración Nacional de la Seguridad Social eleva todos los rangos del sistema previsional. Para un beneficiario de la mínima, esto representa una suba nominal que posiciona su haber base en $393.250,17. Al sumarse el bono fijo de $70.000, el estipendio unificado de los jubilados de ANSES en mayo permite establecer un piso de ingresos que se liquida íntegramente según el calendario de pagos por DNI.

Se establece que este aumento de la Administración Nacional de la Seguridad Social también alcanza a las Pensiones No Contributivas (PNC) y a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM). En estos casos, los montos totales de bolsillo para mayo de 2026 se ubican en $336.223 y $374.255 respectivamente, incluyendo ya el refuerzo extraordinario. La transparencia en la liquidación de estos haberes busca acompañar la evolución de los precios registrados por los indicadores oficiales de consumo.

¿Qué canales están habilitados para consultar la fecha exacta de cobro?

Se confirma que los jubilados de ANSES en mayo pueden corroborar su día de acreditación ingresando al sitio oficial de la Administración Nacional de la Seguridad Social. Al acceder con el CUIL en la sección "Mi ANSES", el apartado "Cuándo y dónde cobro" brinda la información detallada sobre la sucursal bancaria y el estado del trámite. Se informa que este canal digital es la vía más segura para evitar confusiones con el calendario de pagos modificado por los feriados.

Asimismo, la Administración Nacional de la Seguridad Social recuerda que no es necesario realizar trámites presenciales para activar el aumento del 3,4% ni para percibir el bono de $70.000. Se recomienda a los beneficiarios de mayo de 2026 utilizar los canales electrónicos y la tarjeta de débito para realizar compras, aprovechando además los programas de reintegros vigentes que permiten optimizar el rendimiento del haber previsional unificado de este mes.