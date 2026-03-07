Si te gustó Envidiosa en Netflix, esta es la miniserie española de 6 episodios que tenés que ver

Ese viaje representó para ellas una forma de reconectar con su pasado y reforzar un vínculo que había sobrevivido al paso del tiempo. Las cinco amigas compartieron recuerdos de adolescencia, decisiones adultas y momentos difíciles. En cada viaje reafirmaron la promesa de seguir juntas sin importar qué sucediera. Pero esta vez la situación fue distinta.

Cuando una de ellas recibió el diagnóstico de cáncer, el grupo tuvo que enfrentarse a una realidad inesperada. En lugar de esconder el problema o tratar de ignorarlo, decidieron enfrentarlo juntas. Así nació una decisión que marcó el rumbo de la miniserie: vivir esa semana con una intensidad absoluta.

Según la sinopsis oficial de Netflix: "En esta emotiva comedia, luego de que a una de ellas le diagnostican cáncer, cinco amigas elaboran una lista de retos y dedican sus vacaciones a llevarlos a cabo".

Las de la última fila 2

El elenco de Las de la última fila

Itsaso Arana

Mónica Miranda

María Rodríguez Soto

Mariona Terés

Godeliv Van den Brandt

Javier Rey

Macarena García

Una miniserie ideal para maratonear en un fin de semana

Otro de los elementos que convirtió a Las de la última fila en una recomendación recurrente dentro de Netflix fue su formato breve.

La historia se desarrolló a lo largo de seis episodios, cada uno con una duración aproximada de entre 45 y 50 minutos. Ese formato permitió que la trama avanzara con ritmo ágil, sin rellenos ni subtramas innecesarias.

Muchos espectadores señalaron que comenzaron la serie por curiosidad y terminaron viéndola completa en una sola noche. La estructura también ayudó a mantener el interés en cada capítulo, ya que cada episodio presentó un desafío o experiencia distinta durante el viaje de las amigas.

Las de la última fila 3

Por qué quienes vieron Envidiosa están descubriendo esta serie

En las últimas semanas, varios usuarios de Netflix comenzaron a recomendar Las de la última fila a quienes disfrutaron de Envidiosa. Aunque las historias son diferentes, ambas producciones comparten ciertos elementos que las hacen atractivas para el mismo público.

Entre esos puntos en común se destacan:

Historias centradas en vínculos humanos

Personajes femeninos complejos

Mezcla de humor y drama

Conflictos emocionales realistas

Narrativas íntimas y cercanas

Quienes buscan series con personajes bien construidos y situaciones emocionales auténticas suelen encontrar en esta miniserie una experiencia muy satisfactoria. Además, el enfoque sobre la amistad adulta aporta una mirada distinta dentro del catálogo de Netflix.

Envidiosa 3 Netflix 3

Una producción española que volvió a captar la atención del público

España se consolidó en los últimos años como uno de los principales productores de contenido internacional dentro de Netflix. En ese contexto, Las de la última fila representó una propuesta diferente.

En lugar de apostar por el suspenso o la acción, la miniserie eligió contar una historia íntima sobre relaciones humanas. Ese enfoque permitió que la producción se destacara dentro del catálogo por su tono emocional y su mirada sensible sobre la amistad.

El resultado fue una serie que muchos espectadores descubrieron tiempo después de su estreno y que sigue encontrando nuevas audiencias.

Tráiler oficial de Las de la última fila en Netflix