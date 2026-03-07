En vivo Radio La Red
Si te gustó Envidiosa en Netflix, esta es la miniserie española de 6 episodios que tenés que ver

Si ya viste Envidiosa, la serie protagonizada por Griselda Siciliani en Netflix, no te podés perder esta emotiva comedia con seis capítulos.

Las de la última fila volvió a aparecer entre las recomendaciones más comentadas de Netflix para quienes disfrutaron Envidiosa. La miniserie española sorprendió a muchos espectadores por su mezcla de emociones, humor y momentos profundamente humanos.

La producción fue creada y dirigida por Daniel Sánchez Arévalo, cineasta reconocido por su sensibilidad para narrar historias cotidianas cargadas de sentimientos reales. En esta ocasión, el director apostó por una trama sencilla en apariencia, pero con un giro que transforma por completo la vida de sus protagonistas.

La historia siguió a cinco amigas treintañeras que se conocieron en la escuela y mantuvieron una tradición inquebrantable: realizar un viaje juntas cada año. Durante una semana, sin importar el lugar ni las circunstancias, ellas se desconectaron de sus rutinas para compartir tiempo, aventuras y confesiones. Pero en esta ocasión ocurrió algo que cambió todo.

De qué trata Las de la última fila en Netflix

Durante años, las protagonistas de Las de la última fila mantuvieron un ritual que se convirtió en el centro de su amistad. Cada temporada organizaron una escapada de una semana lejos de la ciudad, lejos del trabajo y lejos de cualquier obligación cotidiana.

Ese viaje representó para ellas una forma de reconectar con su pasado y reforzar un vínculo que había sobrevivido al paso del tiempo. Las cinco amigas compartieron recuerdos de adolescencia, decisiones adultas y momentos difíciles. En cada viaje reafirmaron la promesa de seguir juntas sin importar qué sucediera. Pero esta vez la situación fue distinta.

Cuando una de ellas recibió el diagnóstico de cáncer, el grupo tuvo que enfrentarse a una realidad inesperada. En lugar de esconder el problema o tratar de ignorarlo, decidieron enfrentarlo juntas. Así nació una decisión que marcó el rumbo de la miniserie: vivir esa semana con una intensidad absoluta.

Según la sinopsis oficial de Netflix: "En esta emotiva comedia, luego de que a una de ellas le diagnostican cáncer, cinco amigas elaboran una lista de retos y dedican sus vacaciones a llevarlos a cabo".

El elenco de Las de la última fila

  • Itsaso Arana
  • Mónica Miranda
  • María Rodríguez Soto
  • Mariona Terés
  • Godeliv Van den Brandt
  • Javier Rey
  • Macarena García

Una miniserie ideal para maratonear en un fin de semana

Otro de los elementos que convirtió a Las de la última fila en una recomendación recurrente dentro de Netflix fue su formato breve.

La historia se desarrolló a lo largo de seis episodios, cada uno con una duración aproximada de entre 45 y 50 minutos. Ese formato permitió que la trama avanzara con ritmo ágil, sin rellenos ni subtramas innecesarias.

Muchos espectadores señalaron que comenzaron la serie por curiosidad y terminaron viéndola completa en una sola noche. La estructura también ayudó a mantener el interés en cada capítulo, ya que cada episodio presentó un desafío o experiencia distinta durante el viaje de las amigas.

Por qué quienes vieron Envidiosa están descubriendo esta serie

En las últimas semanas, varios usuarios de Netflix comenzaron a recomendar Las de la última fila a quienes disfrutaron de Envidiosa. Aunque las historias son diferentes, ambas producciones comparten ciertos elementos que las hacen atractivas para el mismo público.

Entre esos puntos en común se destacan:

  • Historias centradas en vínculos humanos
  • Personajes femeninos complejos
  • Mezcla de humor y drama
  • Conflictos emocionales realistas
  • Narrativas íntimas y cercanas

Quienes buscan series con personajes bien construidos y situaciones emocionales auténticas suelen encontrar en esta miniserie una experiencia muy satisfactoria. Además, el enfoque sobre la amistad adulta aporta una mirada distinta dentro del catálogo de Netflix.

Una producción española que volvió a captar la atención del público

España se consolidó en los últimos años como uno de los principales productores de contenido internacional dentro de Netflix. En ese contexto, Las de la última fila representó una propuesta diferente.

En lugar de apostar por el suspenso o la acción, la miniserie eligió contar una historia íntima sobre relaciones humanas. Ese enfoque permitió que la producción se destacara dentro del catálogo por su tono emocional y su mirada sensible sobre la amistad.

El resultado fue una serie que muchos espectadores descubrieron tiempo después de su estreno y que sigue encontrando nuevas audiencias.

Tráiler oficial de Las de la última fila en Netflix

