Diego Peretti brilla en Netflix con la película más vista y es el thriller del momento

Con el paso del tiempo, la sospecha comenzó a crecer en su mente. Luciana empezó a repasar recuerdos, situaciones y encuentros que habían quedado guardados en su memoria. En ese proceso, una figura del pasado regresó con fuerza a su pensamiento: un reconocido escritor (Diego Peretti) para quien ella había trabajado años atrás.

En medio de esa incertidumbre, Luciana tomó una decisión que terminó transformando el rumbo de los acontecimientos. Buscó a un periodista (Juan Minujín) con la esperanza de que alguien pudiera escuchar su historia y ayudarla a entender lo que estaba ocurriendo.

El guion transforma entonces la historia en una especie de juego psicológico entre tres figuras clave: la mujer que cree estar en peligro, el periodista que intenta descubrir la verdad y el misterioso escritor que aparece como una sombra permanente detrás de los hechos.

La ira de Dios 1

Diego Peretti construyó uno de los personajes más inquietantes

Gran parte del impacto que generó la película se explica por el trabajo de su elenco. En particular, Diego Peretti logró construir un personaje profundamente perturbador sin recurrir a exageraciones.

Su interpretación se caracteriza por la contención. Muchas veces su personaje parece tranquilo, educado y hasta amable. Sin embargo, detrás de esa calma se percibe algo inquietante que genera desconfianza.

La ira de Dios 2

Juan Minujín aportó equilibrio a la investigación

El personaje del periodista, interpretado por Juan Minujín, funciona como el puente entre la historia de Luciana y la mirada del espectador.

Minujín interpretó a un periodista que se mueve entre dos impulsos. Por un lado, el compromiso profesional de descubrir la verdad. Por otro, una curiosidad que lo empuja a seguir investigando incluso cuando la situación se vuelve inquietante.

La ira de Dios 4

Macarena Achaga se convirtió en el corazón emocional

Si bien el thriller gira alrededor de varios personajes, el eje emocional de la historia recae sobre Luciana, interpretada por Macarena Achaga.

Su personaje carga con el peso de las tragedias familiares y con el miedo constante de que algo peor pueda ocurrir. Esa mezcla de fragilidad y determinación define su recorrido dentro de la película.

La ira de Dios 3

Por qué volvió a ser tendencia en Netflix

A pesar de haberse estrenado en 2022, La ira de Dios volvió a ganar visibilidad dentro de Netflix gracias a las recomendaciones del algoritmo y al boca a boca entre los usuarios.

Su duración breve, su ritmo narrativo y el misterio que rodea la trama hicieron que muchos usuarios decidieran verla nuevamente o recomendarla a quienes buscan una película intensa para una sola noche.

La ira de Dios Netflix 2

La combinación de actuaciones sólidas, una historia inquietante y un final que deja preguntas abiertas terminó consolidando a la película como uno de los thrillers argentinos más comentados dentro del catálogo de Netflix.

El elenco de "La ira de Dios"

Diego Peretti

Juan Minujín

Macarena Achaga

Mónica Antonópulos

Guillermo Arengo

Romina Pinto

Pedro Merlo

Santiago Achaga

Ornela D'elia

Juanita Reale

Tráiler oficial de "La ira de Dios" en Netflix