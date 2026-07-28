Kristalina Georgieva recorrió Vaca Muerta junto a Caputo y Marín y destacó el potencial energético argentino

La actividad se desarrolló bajo un amplio operativo de seguridad en el aeropuerto y en los sectores aledaños al yacimiento. Durante la jornada, la titular del FMI recorrió distintas áreas operativas y mantuvo encuentros con directivos de las principales empresas que trabajan en la región.

La visita se produjo en un contexto en el que Vaca Muerta se consolidó como uno de los proyectos estratégicos para incrementar la producción energética y fortalecer el ingreso de divisas al país.

La titular del FMI recorrió distintas áreas operativas y mantuvo encuentros con directivos de las principales empresas que trabajan en la región. (Foto: X @HoracioMarin_ok)

El mensaje de Horacio Marín

Tras la recorrida, Horacio Marín destacó el encuentro a través de sus redes sociales y remarcó el potencial de la industria energética argentina.

“Recibimos a @KGeorgieva, @LuisCaputoAR y sus equipos en Loma Campana, donde les mostramos de primera mano la transformación energética del país y el enorme potencial que tiene la Argentina para convertirse en un exportador global de energía", aseguró en su cuenta de X.

Y agregó: "Tuvimos una reunión muy productiva y recorrimos un equipo de perforación de última generación, donde pudo conocer el trabajo de nuestra gente, de las empresas que nos acompañan todos los días y el nivel de tecnología y eficiencia que alcanzamos”.

La apuesta del FMI al sector energético

Georgieva señaló en distintas oportunidades a la industria energética como uno de los sectores con mayor capacidad para apuntalar el crecimiento de la economía argentina.

Tras la recorrida, Horacio Marín destacó el encuentro a través de sus redes sociales y remarcó el potencial de la industria energética argentina. (Foto: X @HoracioMarin_ok)

La recorrida por Vaca Muerta formó parte de una agenda centrada en conocer el desarrollo de uno de los principales complejos productivos del país, considerado clave para impulsar las exportaciones y consolidar la generación de dólares a través de la actividad energética.