Kristalina Georgieva recorrió Vaca Muerta junto a Caputo y Marín y destacó el potencial energético argentino

Kristalina Georgieva llegó este martes a Vaca Muerta para conocer de primera mano el desarrollo de la principal región productora de hidrocarburos del país y una de las mayores fuentes de generación de divisas para la Argentina.
La directora gerente del FMI visitó Loma Campana, el principal desarrollo de Vaca Muerta, donde fue recibida por el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa. La actividad incluyó reuniones con directivos del sector y una recorrida por áreas operativas de la cuenca.
Kristalina Georgieva visitó Loma Campana, el principal desarrollo de Vaca Muerta, donde fue recibida por Horacio Marín, Luis Caputo, y Rolando Figueroa. (Foto: X @HoracioMarin_ok)
Kristalina Georgieva llegó este martes a Vaca Muerta para conocer de primera mano el desarrollo de la principal región productora de hidrocarburos del país y una de las mayores fuentes de generación de divisas para la Argentina.
La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) arribó por la mañana a Loma Campana, uno de los principales desarrollos de la formación no convencional ubicada en Neuquén, donde fue recibida por el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, y por el gobernador provincial, Rolando Figueroa.
La visita también contó con la participación del ministro de Economía, Luis Caputo, quien integró la comitiva que acompañó a la titular del organismo internacional durante la recorrida.
El traslado hasta el yacimiento se realizó mediante un operativo especial que incluyó un viaje en avión y un posterior traslado en helicóptero hacia la zona de operaciones. Georgieva desembarcó pasadas las 10.30 en Loma Campana, uno de los principales pozos activos de la cuenca neuquina.
La actividad se desarrolló bajo un amplio operativo de seguridad en el aeropuerto y en los sectores aledaños al yacimiento. Durante la jornada, la titular del FMI recorrió distintas áreas operativas y mantuvo encuentros con directivos de las principales empresas que trabajan en la región.
La visita se produjo en un contexto en el que Vaca Muerta se consolidó como uno de los proyectos estratégicos para incrementar la producción energética y fortalecer el ingreso de divisas al país.
Tras la recorrida, Horacio Marín destacó el encuentro a través de sus redes sociales y remarcó el potencial de la industria energética argentina.
“Recibimos a @KGeorgieva, @LuisCaputoAR y sus equipos en Loma Campana, donde les mostramos de primera mano la transformación energética del país y el enorme potencial que tiene la Argentina para convertirse en un exportador global de energía", aseguró en su cuenta de X.
Y agregó: "Tuvimos una reunión muy productiva y recorrimos un equipo de perforación de última generación, donde pudo conocer el trabajo de nuestra gente, de las empresas que nos acompañan todos los días y el nivel de tecnología y eficiencia que alcanzamos”.
Georgieva señaló en distintas oportunidades a la industria energética como uno de los sectores con mayor capacidad para apuntalar el crecimiento de la economía argentina.
La recorrida por Vaca Muerta formó parte de una agenda centrada en conocer el desarrollo de uno de los principales complejos productivos del país, considerado clave para impulsar las exportaciones y consolidar la generación de dólares a través de la actividad energética.