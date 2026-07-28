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Murió un niño de 11 años tras desbarrancarse el auto en el que viajaba con su familia

El vehículo cayó unos 60 metros por un barranco cuando circulaba por la Ruta Nacional 52, en Jujuy. La víctima viajaba junto a sus padres y sus dos hermanos. La madre y los menores fueron trasladados de urgencia a distintos hospitales y dos de los niños permanecían internados en terapia intensiva.

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Murió un niño de 11 años tras desbarrancarse el auto en el que viajaba con su familia. (Foto: gentileza Contexto Tucumán) 

Murió un niño de 11 años tras desbarrancarse el auto en el que viajaba con su familia. (Foto: gentileza Contexto Tucumán) 

Un niño de 11 años murió y otros integrantes de su familia resultaron gravemente heridos luego de un siniestro vial ocurrido durante la tarde del lunes sobre la Ruta Nacional 52, a la altura del kilómetro 30, en la Cuesta de Lipán, jurisdicción de Purmamarca, Jujuy.

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Según informaron fuentes consultadas por este medio, el hecho ocurrió alrededor de las 19:30, cuando un automóvil Renault Fluence en el que viajaba una familia oriunda de Ezeiza, provincia de Buenos Aires, salió de la calzada en una pronunciada curva y terminó desbarrancándose.

De acuerdo con las primeras actuaciones policiales, el conductor declaró que circulaban desde Salinas Grandes hacia Purmamarca junto a su pareja y sus tres hijos cuando, al llegar al kilómetro 31, el vehículo habría sufrido una falla en el sistema de frenos.

Ante la imposibilidad de tomar la curva, el automóvil habría impactado contra el guardarraíl y luego cayó aproximadamente 60 metros por un barranco, hasta quedar volcado sobre la banquina.

Turistas auxiliaron a una de las niñas heridas

Antes de la llegada de los equipos de emergencia, turistas de nacionalidad israelí que circulaban por la zona auxiliaron a una de las niñas heridas y la trasladaron por sus propios medios hasta el puesto de salud de Purmamarca, donde recibió las primeras atenciones médicas.

Al arribar al lugar del accidente, personal del SAME confirmó el fallecimiento del niño de 11 años.

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(Foto: gentileza Contexto Tucumán)

En tanto, la madre y los otros dos hermanos menores fueron trasladados de urgencia a distintos hospitales de San Salvador de Jujuy. Horas más tarde, ambos niños ingresaron a la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Materno Infantil, mientras que la mujer permanecía en estado de shock.

El conductor, por su parte, también fue derivado al Hospital Pablo Soria, donde quedó bajo observación médica.

Qué determinaron las pericias sobre el accidente

Personal de Criminalística realizó distintas pericias en el lugar del siniestro. Los investigadores encontraron huellas de frenado y marcas de impacto contra el guardarraíl en el sector donde se habría iniciado el accidente.

Además, el test de alcoholemia realizado al conductor dio resultado negativo, con 0,00 g/l.

El examen médico legal determinó que el menor falleció como consecuencia de un traumatismo encefalocraneano y un grave traumatismo facial.

Por disposición del ayudante fiscal que interviene en la causa, una vez finalizadas las tareas periciales se normalizó el tránsito sobre la Ruta Nacional 52.

La investigación continúa para determinar con precisión las circunstancias en las que se produjo el siniestro y establecer si la presunta falla en el sistema de frenos fue la causa que provocó que el vehículo perdiera el control y terminara cayendo por el barranco.

En pocas palabras

  • Un niño de 11 años murió y otros familiares resultaron heridos tras desbarrancarse un auto en la Ruta Nacional 52, Jujuy.
  • El vehículo, con una familia oriunda de Ezeiza, cayó 60 metros por un barranco.
  • La madre y dos hermanos del menor fueron trasladados de urgencia a hospitales; dos niños en terapia intensiva.
Resumen generado por Thinkindot AI
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