Milei respaldó a Keiko Fujimori en su asunción como presidenta de Perú

El Presidente Javier Milei mantuvo una reunión bilateral en Lima con la Presidente electa de la República del Perú, Keiko Fujimori, en el marco de la asunción presidencial.



Participaron también la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei y el Canciller, Pablo Quirno. pic.twitter.com/Z2B7ZHWC8n — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) July 28, 2026

La asunción de Keiko Fujimori

Luego de las reuniones con Milei y otros jefes de Estado de la región en el Palacio de Torre Tagle, Keiko Fujimori se trasladó al Congreso, donde juró y asumió formalmente la Presidencia de Perú.

Luis "Garfio" Galarreta también prestó juramento ante el Congreso y asumió como vicepresidente para acompañar a Fujimori durante el período 2026-2030.

Los invitados y la protesta opositora

Además de Milei, participaron de la ceremonia el presidente de Ecuador, Daniel Noboa; el dirigente chileno José Antonio Kast; el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz; el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi; y el rey de España, Felipe VI.

La sesión en el Congreso estuvo marcada por la protesta de sectores de la oposición. Durante la jura presidencial, los legisladores del bloque Juntos por el Perú y parte de la bancada Ahora Nación abandonaron el recinto en señal de rechazo.

Cómo sigue la agenda internacional de Milei

La jura de la presidenta de Perú se convirtió en el escenario de una cumbre de nuevos referentes de la derecha latinoamericana, encabezados por Milei, Katz, Noboa, y hasta referentes de la derecha española, como el varias veces candidato presidencial del PP Español, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente de Panamá, José Raul Mulino.

La jura de la presidenta de Perú se convirtió en el escenario de una cumbre de nuevos referentes de la derecha latinoamericana. (Foto: X @slcaputo)

Tras participar de la jura de Keiko Fujimori, el mandatario argentino culminará este martes su agenda en Lima con una actividad académica, en la que recibirá el título de Doctor Honoris Causa otorgado por la Universidad de San Martín de Porres, antes de emprender por la noche el regreso a Buenos Aires.

Aunque desde la Casa Rosada aclararon que la actriz y expareja del presidente, Fátima Flórez, viajó a Lima por invitación de la presidenta electa de Perú, remarcaron que no integró la comitiva oficial argentina ni utilizó el avión presidencial. La actriz compartió en sus redes sociales una imagen desde la ceremonia de jura de la nueva mandataria peruana, quien la considera una "amiga" personal, según señalaron fuentes oficiales a A24.

La próxima escala internacional de Milei será el 7 de agosto en Bogotá, donde asistirá, invitado, a la ceremonia de asunción del presidente electo de Colombia, el abogado y empresario Abelardo de la Espriella, quien se impuso en la segunda vuelta al candidato de izquierda Iván Cepeda.

Según confirmaron fuentes de la Casa Rosada a A24, el presidente tiene previsto continuar su gira desde Colombia hacia Ecuador para mantener una reunión con su par Daniel Noboa.

¿Nuevo viaje a Estados Unidos?

En la Casa Rosada adelantaron que, tras concluir la gira latinoamericana, el presidente regresará este martes desde Perú a Buenos Aires. Luego, tiene previsto retomar su agenda internacional con una serie de viajes a Estados Unidos, París y Londres durante septiembre.

Uno de los compromisos previstos es la participación en la "Conferencia por el Mes de la Herencia Hispana y la Official Hispanic Heritage Gala".

Aunque la fecha del viaje a Washington todavía no está confirmada, en septiembre la agenda presidencial también incluye otros compromisos internacionales, entre ellos la participación en la Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva York, y la Semana Argentina en París. La gira podría concluir con una visita a Londres hacia fines de ese mismo mes.